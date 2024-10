El órgano de la competencia de México acusa a Gruma, la principal harinera del país, de limitar el mercado

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) --el órgano encargado de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano-- ha determinado que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado harinero de México, al tiempo que ha pedido medidas correctivas a la principal empresa del sector, Gruma, para eliminar la barrera a la competencia. En un dictamen emitido este lunes, la autoridad ha concluido que existe una barrera a la competencia y libre concurrencia que genera restricciones al funcionamiento eficiente de este mercado, con una estructura altamente concentrada y dominada por Gruma. Esta harinera mantiene una posición de liderazgo en todos los mercados relevantes, con valores consistentemente altos a lo largo del tiempo. Además, Gruma habría demostrado una capacidad significativa para fijar precios y mantener su base de clientes. Su posición dominante se ve reforzada por la existencia de importantes barreras de entrada, incluyendo altos costes de inversión, acceso limitado a financiación y canales de distribución, y la dificultad de sus competidores para alcanzar una escala mínima eficiente. "Estas barreras dificultan la entrada y expansión de nuevos competidores", sostiene la Cofece. A pesar de que algunos competidores han operado en el mercado durante años, no han alcanzado una escala de producción y distribución comparable a la de Gruma, lo que limita su capacidad para ejercer una presión competitiva significativa. "La Autoridad Investigadora concluye que la presión competitiva que ejercen los otros participantes del mercado sobre Gruma es limitada, lo que subraya su poder de mercado. Gruma mantiene una posición dominante en los mercados relevantes, con una participación significativa que sus competidores no han logrado desafiar eficazmente", se puede leer en el dictamen. La comisión realizó una investigación en los mercados de la distribución y comercialización del maíz, así como de la producción, distribución y comercialización de la harina de maíz y servicios relacionados en el territorio nacional. Tras este análisis, se concluyó que el mercado harinero revela una estructura altamente concentrada. Grupo Gruma se mantiene como líder en todos los mercados, con participaciones de mercado que se ubican entre el 50% y el 90%. La competencia es limitada, con Grupo Minsa como segundo competidor más importante, pero manteniendo una brecha considerable con respecto a Gruma. MEDIDAS CORRECTIVAS A fin de promover la contestabilidad en el mercado, reducir los altos costes de cambio, se ordena a Gruma la eliminación de varias de sus estrategias comerciales que dificultan la migración de clientes, como los compromisos de compra mínima, los compromisos de compra exclusiva, la desvinculación del pago de deudas a cambio de la compra de harina o la implementación de mecanismos de transparencia y supervisión regulatoria. Además, el organismo ha ordenado la desincorporación de los activos de Gruma, consistentes en una planta de producción de harina de maíz nixtamalizada. La venta deberá producirse en un plazo no mayor a dos años.

