El sindicato SGUU de Samsung Electronics en Corea del Sur rompe las negociaciones con la dirección

Choi Seung-ho, líder de la unidad sindical de Samsung Electronics en el Sindicato Unido del Grupo Samsung (SGUU), declaró que las negociaciones con la dirección de la empresa no lograron avances significativos debido a la persistencia de un límite máximo en las bonificaciones vinculadas al desempeño. Según consignó la agencia surcoreana Yon Hap, Choi anunció la suspensión de las conversaciones laborales y la decisión de solicitar la intervención de una comisión local de arbitraje laboral. De este modo, la agrupación sindical propone recurrir a instancias externas para intentar resolver el conflicto con la empresa, en el contexto de una movilización que involucra a cerca de 90.000 empleados.

De acuerdo con lo publicado por Yon Hap y otras plataformas informativas, la decisión de romper el diálogo surge tras un breve periodo de conversaciones entre los sindicatos y la dirección de Samsung Electronics, que se inició a principios de esta semana. Las demandas presentadas por las organizaciones sindicales incluyen la supresión del límite a los bonos basados en el rendimiento y un incremento salarial del 7%. Además, los representantes sindicales exigen una mayor claridad y apertura por parte de la empresa en la metodología para calcular las primas para los empleados.

Los líderes sindicales han acusado a la dirección de Samsung Electronics de actuar con escasa transparencia durante el proceso de negociación. Tal como informó la agencia Yon Hap, Choi Seung-ho expresó que “ante la falta de sinceridad de la dirección, hemos decidido interrumpir las negociaciones y solicitar un dictamen de una comisión local de arbitraje laboral”. Estos reclamos reflejan un clima de insatisfacción entre los trabajadores organizados, que denuncian insuficientes avances en la negociación colectiva por parte de la compañía tecnológica.

Según el reporte del medio Yon Hap, la semana anterior, los afiliados a tres sindicatos que representan a más de 90.000 empleados de Samsung Electronics celebraron una votación sobre la posibilidad de ir a la huelga en mayo. El resultado arrojó un 93,1% de apoyo a la convocatoria de paro, lo que evidencia un amplio respaldo de la plantilla sindicalizada a las reivindicaciones salariales y de condiciones laborales planteadas por sus dirigentes.

Entre las principales exigencias de los sindicatos figura una revisión en la política de retribuciones variables, específicamente en torno a la metodología de cálculo de bonificaciones y la fijación de topes a los pagos basados en el desempeño de cada trabajador. Además, los sindicatos reclaman un ajuste salarial del 7% para toda la plantilla como parte de la ronda de negociaciones abierta con la dirección. Las reclamaciones incluyen un pedido de mayor transparencia y participación en la determinación de estos factores económicos que influyen en las condiciones de los empleados.

El Sindicato Unido del Grupo Samsung (SGUU), junto con las otras dos organizaciones sindicales de la empresa, ha insistido en la necesidad de respuestas claras y procesos de negociación efectivos por parte de la cúpula directiva de Samsung Electronics. Dicha presión sindical llega en un momento en el que la relación entre la administración y los trabajadores se muestra tensa, a raíz de desacuerdos en torno a las políticas de remuneración variable y derechos laborales.

La ruptura de las conversaciones ocurre tan solo tres días después del inicio formal de las mismas, un plazo breve que refleja la gravedad de las diferencias entre ambas partes. Según detalló Yon Hap, los dirigentes sindicales consideran que la empresa no ha mostrado la apertura requerida para avanzar en los temas clave de la negociación.

A raíz de la falta de acuerdos y del fuerte mandato de las bases sindicales en favor de acciones más contundentes, los sindicatos procedieron a activar el proceso para que una comisión local de arbitraje laboral intervenga en el conflicto. Esta instancia servirá para buscar una solución institucionalizada y podría marcar un precedente en el desarrollo de las relaciones laborales dentro de la compañía.

La estructura sindical de Samsung Electronics representa a decenas de miles de trabajadores en Corea del Sur. El alto nivel de participación en la votación previa a la convocatoria de huelga y el amplio margen de apoyo obtenido reflejan el alcance y la cohesión de las demandas. De este modo, informaron tanto SGUU como Yon Hap, se presenta un escenario de fuerte movilización interna que incluye la posibilidad de medidas de fuerza en el corto plazo si no se logran acuerdos satisfactorios durante el proceso abierto.

La situación pone de manifiesto un conflicto laboral en uno de los principales conglomerados tecnológicos del país, cuyas repercusiones podrían extenderse al conjunto del sector industrial surcoreano, según lo han planteado distintas voces sindicales en declaraciones a la prensa recogidas por medios locales como Yon Hap.