"Ensayos para llenar un vacío", de Fernanda del Barrio se alza con la Txapela Amarilla del IX Baffest Barakaldo

"Ensayos para llenar el vacío", de Fernanda del Barrio, mexicana residente en Madrid, se ha alzado con la Txapela Amrilla de la IX edición del certamen de fotografías Baffest de Barakaldo (Bizkaia), según ha informado el Ayuntamiento. El jurado, formado por Ane Abalde, Carmen Dalmau y Laura C. Vela, y coordinado por Yone Estivariz y Sara Berasaluce, ha sido el encargado de seleccionar a la ganadora de esta IX edición del Certamen de Fotógrafas Baffest 2024, quien recibirá un premio de 600 euros, más una exposición individual y comisariada en la edición de 2025, con la producción a cargo del festival. Respecto a la obra premiada, desde el jurado han querido poner en valor "la fusión entre lo poético y la reflexión filosófica e investigación". Según han destacado, el trabajo de Fernanda del Barrio "llama la atención por la sencillez de sus fotografías pese a lo complejo que es el concepto al que hace referencia, el vacío; por la construcción de sus fotos en diálogo con la arquitectura y la performance; por la coherencia del discurso y las imágenes; y por la facilidad de la autora de trasmitir a pesar de un tema tan conceptual gracias a que ha pensado y cuidado todo al detalle, edición, secuencia y diseño". En general, el jurado ha destacado el "alto nivel" de todos los trabajos a concurso. En palabras de Carmen Dalmau, comisaria y portavoz, "cada vez es más difícil elegir debido al gran nivel de trabajos que presentan las fotógrafas". Finalmente, Fernanda del Barrio se ha hecho con la Txapela "gracias a su excelente trabajo, muy completo e interesante", ha apuntado. Asimismo, ha destacado el "nivel de implicación" de todas las participantes y la evolución de los trabajos en las diferentes fases del proceso. La ganadora ha asegurado estar "muy contenta y emocionada con el premio" y ha dicho que ha sido "una experiencia increíble". "El trabajo de organización es enorme, estoy muy agradecida", ha reconocido, para agradecer "la oportunidad que me ha brindado el festival de conocer a otras artistas, con las que he conectado, y que ahora ya son amigas". "ENSAYOS PARA LLENAR EL VACÍO" Fernanda Del Barrio Orendain (México, 1995) es Licenciada en Comunicación especializada en Cine, y Diplomada en Estudios de Arte por parte de la UIA de la Ciudad de México y Máster de Fotografía Contemporánea de EFTI. En su práctica artística utiliza la fotografía y las acciones de arte para la conceptualización de temas existenciales como el vacío y la distancia. Su obra se ha expuesto en México y España y ha sido seleccionada para festivales y programas artísticos como MAPS de Getxophoto y PAAL de Boom! Art Community. Con "Ensayos para llenar el vacío" Del Barrio busca "reformular el concepto de vacío, no como un eterno estado de falta, sino como un eterno estado de posibilidad. Así, el vacío permite apreciar en cualquier espacio su potencial para ser dotado de nuevos sentidos", según ha explica.

Compartir nota: Guardar