Al menos un muerto y once heridos en un accidente en carretera en la región rusa de Volgogrado

Al menos una persona ha muerto y once más han resultado heridas como consecuencia de un accidente en el que se han visto implicados un vehículo de carga y pasajeros y un coche en el distrito de Bikovski, en la región rusa de Volgogrado, han informado este sábado las autoridades del país. "Según información preliminar, alrededor de las 18.30 horas (hora local), en el kilómetro 705 de la autopista R-229 Samara-Pugachev-Engels-Volgogrado, se ha producido una colisión entre un vehículo utilitario Gazelle y un turismo Mercedes", reza un comunicado del Ministerio de Interior de Rusia recogido por la agencia de noticias Interfax. Fruto de la colisión, han confirmado desde el Ministerio, se ha producido el fallecimiento del conductor del vehículo particular, un Mercedes, y se ha identificado a once personas heridas, habiendo recibido todas ellas atención médica.

