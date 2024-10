La defensa aérea rusa intercepta diez drones ucranianos sobre las regiones de Bélgorod, Voronezh y Kursk

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han "interceptado y destruido" durante la madrugada del sábado diez drones de origen ucraniano sobre las regiones de Bélgorod, Voronezh y Kursk, han informado las autoridades del país. "Esta noche, cuando el régimen de Kiev ha intentado llevar a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia, diez vehículos aéreos no tripulados de tipo ucraniano han sido destruidos e interceptados por los sistemas de defensa aérea en servicio", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en una publicación en su canal de Telegram. Las autoridades han matizado en el mismo mensaje que siete de esos drones han sido neutralizados sobre el territorio de la región de Bélgorod, mientras que otros dos han sido destruidos en la región de Kursk y el último, sobre Voronezh. Por el momento, Defensa no ha registrado ni víctimas ni daños materiales como consecuencia de estos ataques, que han sido notificados después de que las autoridades locales de Voronezh informaran de que al menos un civil había resultado herido fruto de un ataque con drones ucranianos. Estos ataques llegan después de que un responsable del aparato de seguridad que controla la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo control de Rusia, haya muerto este viernes por la explosión de una bomba lapa en los bajos de su vehículo, según ha anunciado el Comité de Investigación de Rusia, que ha comenzado una operación a gran escala para encontrar a los responsables. La guerra en Ucrania estalló a finales de febrero de 2022, cuando el presidente Putin dio la orden de invadir su país vecino. Desde entonces el conflicto avanza sin solución de continuidad y ambos bandos parecen asentados en las fronteras marcadas durante los primeros meses tras el avance ruso en el este.

