Saiz, sobre su propuesta de baja flexible: "No es una cuestión económica, sino de ampliar derechos"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que con su propuesta de baja laboral flexible no busca "de ninguna manera" ahorrar dinero a la Seguridad Social por el alto gasto en incapacidad temporal (IT), sino que su intención es la de "ampliar derechos" y avanzar en "justicia social". Saiz, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha subrayado que su propuesta de que trabajadores en baja médica puedan reincorporarse gradualmente al trabajo de manera voluntaria en determinados supuestos y siempre con supervisión médica, es un debate en una fase "muy inicial", que ha puesto sobre la mesa tras escuchar a numerosos colectivos y a empresas, y para ser discutida en el ámbito del diálogo social. "En mi día a día en el Ministerio, en diversos encuentros, reuniones, con diferentes colectivos, con ciudadanía, con asociaciones, con empresarios y, por supuesto, también con colectivos y con trabajadores, esto es una cuestión recurrente. Es poner encima de la mesa este debate para analizarlo y, además, ponerlo encima de la mesa en un lugar donde esperamos que va a estar representada toda la sociedad, que son las mesas del diálogo social, y también, incluso, con expertos que puedan incorporarse", ha afirmado. La ministra ha insistido en que ésta es una "cuestión recurrente" y ha defendido que hablar de incapacidad temporal "es hablar de algo tan importante como la salud mental, la salud psicosocial y la salud física de los trabajadores". "Habrá que ver caso por caso, caso por caso. Pero, indudablemente, es un debate, una cuestión recurrente y para eso la política tiene un papel fundamental. Por eso me parece que, con total sensibilidad, con total prudencia y con total sosiego, que se ponga encima de la mesa esta cuestión", ha defendido. En este sentido, ha dejado claro que para el Gobierno, "la salud de los trabajadores es algo absolutamente irrenunciable". "Pero hablar de incapacidad temporal también es hablar de cómo somos como sociedad después de haber afrontado una pandemia y cómo son las nuevas formas de trabajo. Y siempre desde la decisión personal", ha precisado. "HABRÁ QUE VER CASO POR CASO" Saiz ha subrayado que "la salud de los trabajadores está en el epicentro" de esta propuesta y que este debate lo que busca es "ampliar derechos". "Es un tema que hay que abordar con muchísima sensibilidad, con muchísima pedagogía (...) Puede haber determinadas patologías, donde una reincorporación paulatina (al trabajo) pueda beneficiar la recuperación. Por eso a mí me gusta hablar de decisión personal, de supervisión médica y, por supuesto, de ampliar derechos", ha subrayado. La ministra ha indicado que cualquier reforma en esta cuestión es "delicada", por lo que si nace del consenso en las mesas de diálogo social irá "en la buena dirección". Saiz no ha querido entrar a valorar el rechazo frontal que ha generado su propuesta en la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y se ha limitado a señalar que es un debate en una fase "muy inicial" que el Ministerio con las competencias en Seguridad Social ha puesto encima de la mesa para que los agentes sociales lo aborden y lo analicen y, si hubiera consenso, para realizar modificaciones legales, que a su vez necesitarían el apoyo de las Cámaras. "Este es un tema que está en las conversaciones, que está en la situación, que está en el día a día de trabajadores y también de empresas y por eso es acertado ponerlo encima de la mesa para con total prudencia y sosiego analizarlo y evaluar e ir dando pasos en esta cuestión", ha reiterado.

