Oracle Next Education: alianza entre Oracle y Alura Latam transforma vidas en América Latina

SÃO PAULO, 3 de octubre de 2024

Con más de 500 mil personas impactadas, programa gratuito y en línea capacita jóvenes talentos en tecnología en 13 países y los conecta con el mercado laboral

SÃO PAULO, 3 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Promovido por Oracle en una alianza estratégica con Alura Latam, Oracle Next Education (ONE) ha sido un motor de cambio en la educación y empleabilidad en tecnología desde su lanzamiento en 2019. Lo que comenzó como un programa piloto en Brasil se ha expandido en 2021 para llegar a 13 países de América Latina, impactando la vida de más de 500 mil personas al capacitar y conectar a nuevos talentos con oportunidades en el mercado laboral a través de empresas asociadas a Oracle.

Asociación Estratégica Alura Latam se distingue por su metodología educativa y por estar enfocada en el constante desarrollo tecnológico. Este enfoque práctico equipa a los estudiantes de ONE con habilidades técnicas clave, fomenta el pensamiento crítico y les permite enfrentar desafíos reales del día a día en el sector tecnológico. Además, ofrece a quienes no han tenido acceso a una educación de calidad una oportunidad única para mejorar su situación socioeconómica.

Una Experiencia Educativa Integral Desde el inicio del programa, los estudiantes son incentivados a participar en comunidades y foros de discusión, donde pueden compartir ideas, proyectos y resolver dudas de manera colaborativa. Este ambiente fomenta un sentido de pertenencia y autosuficiencia, vital para el desarrollo de las Soft Skills. ONE cuenta con un equipo dedicado, que brinda apoyo constante tanto a estudiantes como a diversos aliados del programa, asegurando una experiencia fluida y soporte técnico completo.

En total, ONE ha capacitado a 79,3 mil personas en países como Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Puerto Rico. Más de 12.500 mil participantes han sido contratados por grandes empresas tecnológicas, accediendo a rutas de conocimiento adicionales en áreas como Banco de Datos con MySQL, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e Inteligencia Artificial Generativa (IA Generativa).

Impacto y Alcance Amanda Gelumbauskas, líder de ONE en Oracle para América Latina, destaca que la colaboración con Alura ha sido fundamental para el éxito del programa ONE - Oracle Next Education - en América Latina. "La metodología didáctica de Alura Latam ha sido un diferencial significativo. El trabajo en equipo entre nuestras instituciones enriquece el aprendizaje y fortalece la preparación de los participantes para los desafíos del mercado laboral. Estos elementos combinados han contribuido directamente a los resultados positivos y a la consolidación de nuestro programa en la región, impactando miles de vidas y capacitando a nuevos talentos tecnológicos para el futuro", explica.

Para Christian Velasco, líder de Alura Latam, la alianza con Oracle cumple con el objetivo central de la marca: mejorar vidas y carreras a través de la educación tecnológica. El programa permitirá capacitar a más personas, brindándoles las herramientas necesarias para prosperar en el mercado tecnológico, un sector que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. "Estamos contentos con la alianza formada entre Alura y Oracle. Esta unión mira aún más hacia el futuro, con la inclusión, por ejemplo, de más de 80 horas de contenido de inteligencia artificial generativa en los programas de ONE. A medida que avanzamos hacia una era cada vez más digital y conectada, la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta indispensable y transformadora en todas las industrias", expresó.

¿Cómo funciona el programa? El programa, con una duración de 10 meses, ofrece 8 rutas de contenido disponibles en la plataforma de Alura Latam. Incluye clases en vivo, desafíos prácticos y oportunidades de conexión constante con empresas, cubriendo tanto habilidades técnicas como competencias transversales en comunicación y productividad.

Los participantes pueden acceder a la comunidad a traves del Discord de ONE, con espacios diseñados para fomentar el intercambio de ideas y la resolución de dudas, así como a webinars con expertos del sector tecnológico y sesiones en vivo sobre empleabilidad e innovación. Los estudiantes también cuentan con un tutor virtual para resolver dudas a cualquier hora del día.

Al finalizar el curso, los estudiantes reciben un certificado que los acredita para desempeñarse en el desarrollo de software, aplicaciones y otras funciones tecnológicas.

Participación Abierta ONE está dirigido a personas mayores de 18 años, sin límite de edad, con un enfoque particular en quienes están en transición hacia el sector tecnológico. Amanda concluye: "Nuestro objetivo es formar un verdadero hub de conocimiento en habilidades digitales y negocios, brindando oportunidades para todos aquellos interesados en innovar", dice.

Más Proyectos de Alura LatamAdemás de ONE, Alura Latam ha sido un promotor clave de la democratización de la educación tecnológica en América Latina. Desde sus inicios en 2020, la unidad de negocios de Alura ha expandido su oferta de 30 a más de 280 cursos creados en español, siendo video-aulas con enfoque práctico y adaptadas a las necesidades del mercado laboral. Alura Latam ya incluyó a Luri, una asistente virtual, dentro de la plataforma y ya forma parte del equipo de apoyo a los estudiantes. Desarrollada para actuar como tutor virtual disponible 7 días a la semana y 24 horas al día para apoyar a los estudiantes. Para el segundo semestre de 2024, lanzará una escuela de Inteligencia Artificial (IA), con componentes esenciales para ofrecer una educación integral y efectiva.

