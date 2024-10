Jessica Bueno se pronuncia sobre la última polémica de Kiko Rivera. ¿Ha sido desleal a Irene Rosales?

Alejado de los focos y de las polémicas desde hace meses, Kiko Rivera está de nuevo en el huracán mediático después de que 'Ni que fuéramos... Shhh' haya destapado una presunta deslealtad del hijo de Isabel Pantoja a Irene Rosales hace unos días en la localidad de Monzón con una chica llamada Tamara con la que ya habría tenido algo a finales de 2013. Según esta joven, que no ha dudado en intervenir en el programa para dar todo tipo de detalles sobre su supuesto encuentro con el Dj, tiene grabaciones y pruebas que demostrarían que dice la verdad y todo lo que ocurrió en el jacuzzi de la habitación de hotel en el que se habrían visto. Una delicada información que podría poner en peligro la estabilidad de Kiko e Irene y sobre la que la pareja, que atraviesa por su mejor momento, no se ha pronunciado por el momento. Sí lo ha hecho Jessica Bueno, madre del hijo mayor del cantante de 'Quítate el top', que ha reaccionado con sorpresa a los rumores y se ha desmarcado de lo que ha contado esta chica en 'Ni que fuéramos...Shhh': "Yo de esas cosas me entero por vosotros la verdad, ni idea. Esas cosas prefiero ni comentarlas" ha sentenciado, dejando claro que no piensa hablar de un tema tan íntimo de Kiko -con el que mantiene una relación cordial- como este

