Borja Jiménez: "Nuestro sino va a ser sufrir"

Leganés (Madrid), 4 oct (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que el sino de su equipo a lo largo del curso "va a ser sufrir" y que quien piense lo contrario "está equivocado" y les puede llevar a error, tras el empate a cero cosechado en Butarque contra el Valencia.

"Me encantaría ser séptimo, lo puedo asegurar. Pero creo que estamos perdiendo la perspectiva. Somos el presupuesto más bajo, lo que significa que tenemos menos recursos. Hemos hecho una plantilla muy competitiva. Esperamos mucho más todos, empezando por mí, para poder sumar puntos. Pero nuestro sino va a ser sufrir y quien piense lo contrario está equivocado y nos puede llevar a error", dijo.

"La idea del equipo es que quiere ganar, sabiendo nuestras características, virtudes y limitaciones. Tenemos que poner en perspectiva que el equipo compite y estamos fuera del descenso. Y va a ser algo habitual para nosotros. Ojalá me equivoque, pero no vamos a ser séptimos este año en Primera; todos firmaríamos salvarnos el 30 de mayo. Tenemos que tener capacidad de sufrir, de animarnos entre nosotros, de ser más positivos en nuestros mensajes", expresó.

Sobre el desarrollo del choque, apuntó: "Está claro que salimos a ganar desde el minuto uno y hemos hecho méritos. La idea en el primer momento era ganar; la del descanso era ganar y por eso estamos fastidiados en ese aspecto. Hemos creado ocasiones para poder llevarnos el partido".

"Hemos hecho alguna que otra situación para marcar un gol. Tenemos que seguir trabajando. Si hoy hemos hecho cuatro ocasiones, a ver si la semana que viene podemos hacer ocho o nueve o tener más acierto en situaciones de gol. Si en cada situación nuestros delanteros y extremos hicieran gol, seguramente no estarían aquí. Tenemos que generar más", subrayó.

Por otro lado habló de la situación del delantero franco-marfileño Sébastien Haller, que sigue sin ver portería en partido oficial desde su llegada y opinó que no cree que eso le desmoralice: "Necesitamos más de nuestros atacantes, que hagan gol. No es algo que me preocupe por él. Lleva mucho en esto, tiene el gol, las condiciones y los acabará haciendo. Cuando se habla mucho de un problema parece que es mucho mayor". EFE