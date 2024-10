Soderbergh abre el Festival de Cine Fantástico de Sitges con casas encantadas y fantasmas

Jose Oliva

Sitges (España), 3 oct (EFE).- La 57ª edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges arrancó este jueves en España con la proyección de la última película del cineasta norteamericano Steven Soderbergh, 'Presence', un thriller psicológico entre el género de casas encantadas y el cine de fantasmas.

En los próximos diez días se proyectarán un total de 234 filmes y 112 cortometrajes, y el festival entregará su Gran Premio Honorífico al actor británico Geoffrey Rush y galardonará al director y guionista Mike Flanagan, el director Alexandre Aja, la productora Mar Targarona, los actores Fabio Testi, Nick Frost, Giancarlo Esposito y Corey Feldman, la actriz Heather Langenkamp y el guionista Fred Dekker.

La proyección matutina de 'Presence' causó impresiones variadas y en general cierta decepción ante la primera incursión en el género fantástico de Soderbergh, director de películas como 'Traffic', 'Sexo, mentiras y cintas de vídeo', 'Ocean's Eleven' o 'Erin Brockovich'.

'Presence', que se estrenó con éxito en el festival de Sundance, sigue a una familia que se muda a una casa en las afueras de la ciudad, donde una presencia sobrenatural y fantasmagórica va afectando al conjunto de sus miembros, con especial atención a la hija, Chloe, una adolescente, rechazada por su madre y su hermano y marcada por la muerte de dos amigas compañeras de instituto.

Sin recurrir a grandes efectos especiales, Soderbergh construye un 'thriller' psicológico en el que juega un papel determinante la cámara, convertida en los ojos de esa presencia misteriosa e invisible.

Soderbergh, que en contra de la tradición del festival que se celebra en la localidad española de Sitges, no ofreció una conferencia de prensa, ya expresó en Sundance sus dudas ante el punto de vista adoptado: "Tenía serias dudas sobre la elección porque la realidad virtual en primera persona no funciona, nunca va a funcionar como narrativa", pero al final llegó a la conclusión de que "era la única manera de hacerlo".

Filmada con una lente ultra gran angular de 14 milímetros, el espectador observa una distorsión notable del espacio cuando la mirada se desplaza por la casa, especialmente en las grandes salas comunes (cocina, sala y comedor), donde se reúne esta familia a punto de descomponerse.

Al contrario que experimentos similares anteriores, en el caso de 'Presence' juega a su favor que el actual público, más joven, consume cada vez menos cine y televisión narrativos con guiones tradicionales y pasa mucho más tiempo jugando a videojuegos, juegos de rol en primera persona o viendo vídeos grabados con cámaras de teléfonos móviles.

En la programación de Sitges de los próximos días figuran títulos como 'Nunca te sueltes', de Alexandre Aja, que clausurará el festival; 'Terrifier 3', de Damien Leone; 'La sustancia', de Coraline Fargeat; 'The rule of Jenny Pen', de James Ashcroft y protagonizada por Geoffrey Rush; o 'The second act', de Quentin Dupieux.

Los amantes del género también podrán disfrutar con filmes como 'Please don't feed the children', de Destry Allyn Spielberg, hija de Steven Spielberg; 'El baño del diablo', de Severin Fiala y Veronika Franz; 'Canina', de Marielle Heller y protagonizada por Amy Adams; 'Twilight of the warriors', de Soi Cheang; 'Azrael', de E.L.Katz; 'Arcadian', de Benjamin Brewer y protagonizada por Nicolas Cage; o 'Apartment 7A', precuela de 'La semilla del diablo' dirigida por Natalie Erika James. EFE.

(foto) (vídeo) (audio)