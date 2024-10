El Centro Carter muestra las supuestas actas electorales venezolanas durante un acto de la OEA

La asesora del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe, Jennie Lincoln, ha mostrado este miércoles las supuestas actas electorales que demostrarían la victoria del candidato opositor, Edmundo González, todo ello durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington. "Acabo de recibir los originales (...) y me gustaría compartirlos con ustedes después de la sesión para que puedan ver que son actas originales de Venezuela, que tienen un código QR muy importante y que permitió a los testigos, a los observadores electorales, de miles y miles de centros de votación recopilar la información de manera sistemática a partir de, nuevamente, datos originales que fueron producidos por el CNE (Centro Nacional Electoral). Este es el punto clave de esta elección", ha expresado durante su intervención. Respecto a los comicios celebrados a finales de julio, en los que el CNE dio como ganador al actual presidente, Nicolás Maduro, el Centro Carter, especializado en observación electoral, concluyó que carecían de la integridad electoral suficiente e incumplían los estándares internacionales, por lo que "no podían considerarse democráticos". Numerosos actores internacionales han pedido desde entonces al chavismo la publicación de las actas electorales, algo que hasta el momento no han realizado. Por su parte, la oposición creó una página web en la que mostraba las supuestas actas que les daban la victoria. Desde el 28 de julio, fecha en la que se celebraron las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela, las autoridades han detenido a más de una veintena de dirigentes políticos, entre ellos el influyente opositor Freddy Superlano. La líder opositora María Corina Machado, por su parte, se encuentra en la clandestinidad después de las detenciones de compañeros de partido y aliados, a pesar de que continúa activa en redes sociales y participa en foros de manera virtual.

