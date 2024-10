El Betis se la pega en Varsovia antes del gran derbi

El Real Betis perdió (1-0) con el Legia de Varsovia este jueves en su debut en la Conference League de la UEFA, un pobre encuentro para uno de los favoritos al título como antesala al gran derbi el domingo contra el Sevilla en LaLiga EA Sports. Los de Manuel Pellegrini, que reservó a su mejor hombre Gio Lo Celso con rotación pensando en el Ramón Sánchez Pizjuán, no dieron la talla en Europa. Pese a las cuentas pendientes del año pasado por el Viejo Continente, el Betis no empezó nada bien su nueva andadura. Aunque los polacos llegaban tocados de los tres últimos partidos de su liga, el Stadion Wojska Polskiego vivió el encuentro como su 'Champions' particular y al Betis le faltó mordiente. Con Juanmi y Chimy Ávila arriba, el conjunto andaluz apenas tuvo ocasiones de gol y tampoco ganó duelos en la disputa del primer tiempo. El balón se lo quedó el Legia y empezó a llegar con peligro con un Betis de espectador. Así, en un saque de esquina que claramente hablaron de sacar en corto, los locales firmaron el 1-0 de Steve Kapuadi mientras el equipo español ni salió al centro ni defendió bien en su área. El gol aumentó la fe y energía de los polacos. Los de Pellegrini, con un par de tímidos disparos de Altimira y Fornals, mejoraron tras el descanso con el paso al frente de su capitán Aitor Ruibal. También con los cambios, con Abde, Bakambu y el canterano Dani Pérez, pero el dominio no trajo grandes ocasiones y el Betis se la pegó en Varsovia antes de su señalado derbi.

Compartir nota: Guardar