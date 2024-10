Primer aumento de ventas trimestrales de Tesla de este año no fue suficiente

(Bloomberg) -- Tesla Inc. registró su primer aumento trimestral de ventas de vehículos de este año, aunque el fabricante de automóviles decepcionó a los inversionistas que esperaban un mayor impulso por el aumento de las subvenciones a los automóviles eléctricos por parte de China.

La empresa dirigida por Elon Musk entregó 462.890 vehículos a clientes en los últimos tres meses, un 6,4% más que hace un año. Las entregas no alcanzaron las 463.900 unidades previstas por los analistas consultados por Bloomberg.

“Veremos cierta presión sobre las acciones esta mañana, ya que las expectativas de los inversionistas se distancian de las cifras de entrega”, escribió el miércoles en un informe Daniel Ives, analista de Wedbush que otorga a la acción calificación equivalente a comprar.

Las acciones de Tesla cayeron hasta un 6,4% a las 10:30 a.m. en Nueva York. Las acciones habían subido un 35% en las ocho semanas previas al informe.

Tesla recibió un impulso durante el trimestre gracias a que el gobierno chino duplicó un incentivo para que los consumidores cambiaran sus autos antiguos por modelos eléctricos, lo que avivó la demanda en el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo. Esto alimentó el optimismo sobre la mejora de las ventas y coincidió con el aumento de las expectativas para un evento programado para el 10 de octubre cerca de Los Ángeles, donde Musk presentará prototipos de vehículos de autoconducción.

“Será un acontecimiento histórico”, escribió el director ejecutivo la semana pasada en X, la red social de la que es propietario.

Las acciones de Tesla han tenido un 2024 tumultuoso, recuperándose de una caída de más del 40% a mediados de abril, en gran parte debido a la anticipación de los largamente prometidos robotaxis de Musk. Las acciones vuelven a cotizar por debajo del nivel con el que empezaron el año.

Tesla empezó el año advirtiendo que podría expandirse a un ritmo notablemente inferior hasta que empiece a producir modelos más baratos en la primera mitad de 2025. La empresa con sede en Austin necesitará un buen resultado en los próximos meses para crecer en 2024 ya que las entregas cayeron más de un 2% en los nueve primeros meses del año.

Mientras que las ventas de vehículos han subido tanto respecto de hace un año como secuencialmente, el negocio energético de Tesla dio un paso atrás tras un segundo trimestre récord.

La empresa desplegó 6,9 gigavatios hora de productos de almacenamiento en los últimos tres meses, más de una cuarta parte menos que en el periodo que terminó en junio. Aun así, ya ha desplegado más productos de almacenamiento de energía este año que en todo 2023.

Tesla ha programado la publicación de sus resultados financieros del tercer trimestre para después del cierre del mercado el 23 de octubre.

