El duque de Alba desvela la razón de la ausencia de su hermano Jacobo en el cónclave familiar en torno a Cayetano

La ausencia de Jacobo Fitz-James Stuart en el homenaje dedicado a la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, se debió a una combinación de razones personales, según explicó su hermano Carlos Fitz-James Stuart, actual titular de la Casa de Alba. En sus declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el duque de Alba precisó que Jacobo había tenido un compromiso previo de importancia y, además, presentaba algunas molestias leves de salud. Estas circunstancias impidieron que Jacobo, conde de Siruela, viajara desde su residencia en Cataluña hasta Madrid para sumarse a la cita familiar centrada en el recuerdo de su madre.

Según detalló el medio, la reunión tuvo lugar en el palacio de Liria, con motivo de la presentación del libro "La última duquesa, un homenaje a Cayetana de Alba", una obra escrita por Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa. El evento, que reunió a una parte significativa de la familia, se enmarcó en los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, que tendrá lugar el 28 de marzo. El homenaje contó con la presencia de Carlos Fitz-James Stuart, duque de Alba; Alfonso, duque de Aliaga; Fernando, marqués de San Vicente del Barco; y Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, quien asistió acompañada de su esposo Narcís Rebollo. A la cita también acudió Alfonso Díez, viudo de la duquesa.

Tal como consignó el medio, Carlos Fitz-James Stuart fue responsable de clausurar el acto y aprovechó la ocasión para subrayar la importancia del homenaje organizado por Cayetano Martínez de Irujo, refiriéndose a su dedicación al preparar el libro sobre la duquesa. "Me hace mucha ilusión este acto, lo que representa, todos los recuerdos que me traen y el cariño de todo el mundo, de manera que estoy muy feliz de ello", expresó el duque de Alba. También resaltó el vínculo que une a los miembros de la familia, al afirmar con claridad: "Por mi parte, por supuesto que estamos unidos".

Durante sus intervenciones en el evento, Carlos Fitz-James Stuart destacó las cualidades de su madre y el sentido del deber que le caracterizaba. Recordó el interés de Cayetana Fitz-James Stuart por ayudar a quienes podía y resaltó su "enorme corazón", aspectos que, a su juicio, quedaban reflejados en cada circunstancia de su vida. El duque de Alba recalcó que "yo destacaría todo de ella, igual que Alfonso Díez". Además, valoró el libro presentado por su hermano como una oportunidad para conocer mejor la figura de la duquesa: "Gracias a este libro seguramente se la podrá conocer mejor, claro".

Según publicó el medio, Carlos Fitz-James Stuart respondió con naturalidad a las preguntas de la prensa, mostrando apertura al diálogo sobre su papel en la familia y su vida personal en comparación con la trayectoria de su madre. Preguntó directamente a los periodistas qué destacarían de él, y recibió respuestas sobre su trato amable y educación, elementos que valoró de manera positiva.

El evento en el palacio de Liria, lugar emblemático para la familia, se convirtió no solo en un tributo a Cayetana Fitz-James Stuart, sino también en una expresión pública de la unión familiar. La ausencia de Jacobo Fitz-James Stuart, detallada por su hermano Carlos, quedó enmarcada dentro de una explicación vinculada tanto a obligaciones profesionales o personales como a razones de salud que, según el propio duque de Alba, no revestían gravedad.

A lo largo de la ceremonia, los distintos miembros de la familia mostraron su apoyo a Cayetano Martínez de Irujo, quien protagonizó el acto por la publicación de su libro y su homenaje personal a la vida y figura de la duquesa. El ambiente entre los asistentes reflejó la voluntad de recordar y compartir vivencias alrededor de Cayetana Fitz-James Stuart, resaltando su legado y huella familiar, según narró el medio.

El homenaje y la presentación de la obra de Cayetano Martínez de Irujo forman parte de las actividades programadas por los descendientes de la duquesa en el año de su centenario. La relevancia del evento y su desarrollo en el palacio de Liria mantuvieron el foco mediático sobre la familia, mientras que la explicación pública ofrecida sobre la ausencia de uno de sus miembros principales sirvió para despejar dudas sobre la cohesión del clan en una fecha señalada, según dio a conocer el medio.