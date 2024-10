Irún acogerá en noviembre el I Congreso Internacional de Fútbol Femenino

La localidad guipuzcoana de Irún será el escenario los días 21 y 22 de noviembre del I Congreso Internacional de Fútbol Femenino que se celebrará en Ficoba, el Recinto Ferial de Gipuzkoa, e impulsado por el Departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y diseñado para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el fútbol femenino en la actualidad. Así, según informó este miércoles la agencia 'WOT', de la mano de rostros conocidos y reputados en el panorama deportivo internacional del deporte femenino como la entrenadora Natalia Arroyo, la directora de Fútbol Femenino del Atlético de Madrid, Lola Romero, o la exjugadora de balonmano Eli Pinedo. "Estos foros son fundamentales porque permiten avanzar hacia un doble objetivo. Al dar voz a mujeres que han llevado su carrera deportiva hasta lo más alto, se logra posicionar a estas deportistas como referentes alternativos y no normativos que inspiren los pasos, comportamientos y modelen los sueños de otras niñas, niños y adolescentes. Y, en consecuencia, todo ello contribuye a reducir la desigualdad en el deporte base", indicó la diputada de Deportes, Goizane Álvarez. Este I Congreso Internacional de Fútbol Femenino representa una plataforma única de intercambio de ideas y experiencias en un momento en que el fútbol femenino está experimentando un crecimiento exponencial en todo el mundo. Para ello, contará con un completo programa que incluye tres mesas redondas y cinco ponencias a cargo de destacados profesionales del fútbol femenino, en particular, y del deporte femenino. Estas mesas redondas y las ponencias han sido diseñadas no solo para ofrecer contenido de valor a profesionales del sector, sino también para fomentar la creación de redes y colaboraciones entre los asistentes. Para ello, el congreso contará con la participación de representantes de otros sectores profesionales, como la psicología, el periodismo y la medicina, lo que enriquecerá las discusiones y aportará una visión multidimensional sobre los temas tratados. Entre ellos, estarán asuntos como los factores de riesgo de lesión en el fútbol femenino, las entrenadoras, equipos técnicos y arbitraje, el entrenamiento de hoy en el fútbol de élite, la sostenibilidad de las emociones en el fútbol, desafíos y oportunidades en el desarrollo del fútbol femenino a nivel mundial, la violencia sexual y abusos de poder en el fútbol, y las instituciones y el fútbol femenino. La vocación del congreso es, por tanto, constituirse en un foro para unir fuerzas, compartir conocimientos y forjar alianzas duraderas que permitan superar los obstáculos y aprovechar al máximo las posibilidades que el fútbol femenino puede brindar a la sociedad en su conjunto. "Estamos en un momento bonito y a la vez exigente en el fútbol femenino. Hemos avanzado en muchos aspectos que habían estado olvidados durante años, pero tenemos que seguir dando pasos para consolidarnos y guiar el camino de las nuevas generaciones, que ahora sueñan con ser profesionales. Congresos como éste fomentan el debate y la implicación de todos los estamentos para que sigamos creciendo", admitió Natalia Arroyo, exentrenadora de la Real Sociedad. Las inscripciones, con plazas limitadas, para esta primera edición del congreso ya están abiertas y pueden realizarse a través de la página oficial del evento (https://congresoff.ficoba.org).

