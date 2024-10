Crónica del Benfica - Atlético de Madrid, 4-0

El Atlético de Madrid firmó una pésima actuación este miércoles en la segunda jornada de la fase Liga de la Champions que se saldó con derrota abultada (4-0) ante el Benfica, mal facilitando al rival atrás y sin tener apenas ocasiones en el Estadio Da Luz. El equipo de Diego Pablo Simeone, en búsqueda aún de acoplar sus nuevas piezas a un sistema que también varía mucho, se llevó un duro correctivo de un Benfica que rozó la perfección. El equipo luso ganó duelos, fue vertical, jugó al primer toque y gozó de un estado de gracia en varios de sus jugadores. Ángel di María pareció tener 20 años y no 36, el delantero griego Vangelis Pavlidis lo ganó casi todo y los goles locales fueron cayendo por su propio peso. Después de ganar al RB Leipzig, el Atlético encajó una dura derrota en esta nueva Champions que parece cargada de sorpresas, mientras los lusos suman seis puntos. Desde bien pronto no pintó bien para el equipo español. Di María se marchó como Pedro por su casa y Pavlidis perdonó la primera a los pocos minutos. En el córner, Oblak tuvo que sacar una mano imposible otra vez al delantero griego. El Atlético se defendió muy hundido y los locales movieron el balón a placer y con profundidad. Jugando fácil, Aktükoglu hizo el 1-0 a los 13 minutos en un despropósito defensivo de Reinildo, Lino y Koke. El gol ayudó a los rojiblancos a salir algo de la cueva, a evitar tanta llegada del rival, pero arriba le siguió faltando chispa, una buena conexión entre Ángel Correa, Julián Álvarez y Antoine Griezmann. En un centro que se envenenó, Lino tuvo el empate atlético con un balón al larguero. Fue la apuesta del 'Cholo' esta vez, antes tuvo meter a Molina por un lesionado Marcos Llorente, pero al descanso la cambió de arriba a abajo, un nuevo giro en el vestuario esta campaña, metiendo a Gallagher y Sorloth. Había mejorado el equipo madrileño, pero de nuevo el Benfica encontró la espalda a la zaga rival y, a los cinco minutos de la reanudación, fabricó un penalti en un pisotón de Gallagher. Di María hizo el 2-0 y perdonó el tercero poco después. Sin conectar con Sorloth, sin noticias de Julián Álvarez hasta que entró por él Giuliano Simeone, el Atlético no se encontró ni siquiera en su recurrente búsqueda de épica en el segundo tiempo. Bah, en un saque de esquina, y Orkun Kökçü, de penalti de Reinildo, completaron una goleada que pudo ser mayor. El Estadio Da Luz, donde perdió la final de Champions de 2014 contra el Real Madrid, sigue jugando malas pasadas a un Atlético irreconocible ante los portugueses, con urgencia de que el 'Cholo' haga funcionar a sus nuevas piezas y todo encaje para una temporada de alta expectativa. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BENFICA, 4 - ATLÉTICO DE MADRID, 0. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. BENFICA: Trubin; Bah (António Silva, min.86), Tomás Araújo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü (Martins, min.85), Aktükoglu (Beste, min.71), Di María (Rollheiser, min.71) y Pavlidis (Amdouni min.60). ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Witsel, Giménez, Reinildo, Llorente (Molina, min.33), Lino; Koke (Gallagher, descanso), De Paul (Serrano, descanso), Griezmann (Sorloth, descanso), Correa y Julián Álvarez (Simeone, min.60). --GOLES: 1 - 0, min.13, Aktükoglu. 2 - 0, min.52, Di María (penalti). 3 - 0, min.75, Bah. 4 - 0, min.85, Kökçü (penalti). --ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (NED). Amonestó a Aursnes (min.23) por parte del Benfica. Y a (Serrano, min.70), Giménez (min.83), Reinildo (min.84) y Correa (min.95) en el Atlético. --ESTADIO: Estadio Da Luz.

Compartir nota: Guardar