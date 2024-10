Ángel Cristo Jr., serio y preocupado tras la durísima acusación de su hermana Sofía

Ni un paso atrás. Tras vender a la revista holandesa 'Privé' las imágenes de su madre en actitud cariñosa con el Rey Juan Carlos en la terraza de su casa de Boadilla -asegurando que las hizo él cuando tenía 12 años- y confirmar que Bárbara Rey habría extorsionado al Emérito a cambio de que dicho material no viese nunca la luz, Ángel Cristo Jr. ha revelado otro delicado episodio que tendría como protagonistas a la vedette y al padre de Felipe VI. Según el hijo del domador desvela este miércoles en exclusiva a 'Lecturas', cuando era un niño salvó a su madre de ir a la cárcel al obtener unas grabaciones en un parque en el que personas del entorno de Don Juan Carlos estarían planeando tender una trampa a la artista, dándole un cheque robado de unos traficantes de armas que provocaría su detención cuando fuese a cobrarlo. Algo que Ángel habría impedido al contarle a Bárbara esta surrealista trama. Además, su hermana Sofía Cristo ha estallado como nunca contra él en 'Espejo Público' y ha revelado que le habría maltratado física y psicológicamente en el pasado, asegurando que en su día no denunció porque su madre se lo impidió, y que cuando quiso sentarse ante la Justicia para contar lo que había hecho el exconcursante de 'Supervivientes 2024', le dijeron que los delitos habían prescrito. Dos importantes frentes abiertos ante los que Ángel guarda un silencio sepulcral. Inseparable de su prometida Ana Herminia, el hijo de Bárbara ha reaparecido serio, cabizbajo y preocupado, aunque sin querer hacer declaraciones ni sobre la supuesta trama contra su madre por parte de personas relacionadas con Don Juan Carlos ni confirmar si teme alguna represalia o demanda por parte del Emérito, y si tiene miedo a ir a prisión por la filtración de las imágenes. Tampoco ha reaccionado a las acusaciones de Sofía, dejando en el aire si es cierto que maltrató a su hermana y cómo le ha sentado que la Dj diga que ojalá se pudra en la cárcel y que no le perdonará nunca: "Voy a cerrar la puerta, porfa no te quiero dar en el brazo" se ha limitado a responder a las últimas polémicas.

