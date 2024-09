Sofía Cristo reacciona sin paliativos a la entrevista de su hermano Ángel

Tras vender a la revista holandesa 'Privé' las primeras imágenes que ven la luz del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr. ha dado la cara en '¡De Viernes!' y, dejando claro que no tiene miedo a las demandas de su madre, se ha reafirmado en que fue él quien hizo las fotografías y ha explicado que si ha decidido hacerlas públicas es porque España tenía que saber la verdad después de 30 años en silencio. "Voy a seguir hasta el final, y me moriré tranquilo porque por lo menos se sabrá lo que ha pasado" ha advertido, revelando que tiene más material y pruebas del presunto chantaje de la vedette al Emérito y dejando entrever que esto no ha hecho más que empezar. Unas declaraciones a las que Sofía Cristo ha reaccionado este lunes a través de videollamada en el programa en el que colabora, 'Espejo Público'. Asegurando que está "bien" porque ha estado "muy desconectada" de lo que se ha dicho en los últimos días, la hija de Bárbara Rey se ha mostrado rotunda con su hermano, advirtiéndole que "lo que diga es su problema pero lo tendrá que demostrar en los tribunales porque la batalla legal está emprendida y vamos a ir a por todas porque son delitos graves". "Lo que sí es que está maltratando a mi madre públicamente al igual que el programa y los colaboradores. Están maltratándola a ella y a mí, y como periodista, se me caería la cara de vergüenza" ha añadido tajante, volviendo a acusar a Ángel de maltratar psicológicamente a su madre. "No quiero entrar en el tema por recomendación de mi psicóloga, pero si la gente supiese la verdad empatizaría más con nosotras" ha explicado dolida, aclarando que todavía no ha contado su verdad "por circunstancias y porque no quiero darle más programas a esa persona y que siga maltratándonos", pero que "quizás" en un futuro lo hará. "Quiero ir paso a paso y cuando llegue el momento, llegará" ha asegurado, dejando entrever que si contase la realidad cambiaría mucho la percepción que tenemos de Ángel. Lo que sí tiene claro Sofía es que "no quiere saber nada" de su hermano ni de lo que ha contado en '¡De viernes!': "No le considero ahora mismo ni mi hermano, no quiero saber nada de él. Mi madre es sagrada y voy con todo por delante". "Mi madre está mal. Está intentando llevarlo lo mejor que puede, pero esto es muy doloroso. Yo hay momentos que pienso que estamos en una película de ficción y si siempre lo he pensado que nuestra vida es ficción, esto sobrepasa todos los límites porque es su hijo. Para mí es la liberación de un ser que me ha hecho toda la vida daño y que me ha hecho sufrir mucho. Esto al final me ha liberado de una persona con la que tenía relación por mi madre y ya no tengo que volver atrás" ha sentenciado, implacable con su hermano. Sin embargo, reconoce que su madre todavía no ha roto completamente con Ángel "porque yo no soy madre pero ese vínculo es muy difícil de romper". "Yo espero que a partir de ahora aprenda a cortar con su hijo por lo sano. A veces hay que practicar el amor duro para evitar estas situaciones" ha afirmado. "No me arrepiento de haber dicho que se pudra en la cárcel" ha añadido, admitiendo que aunque se arrepiente de sus "formas", no de lo que dijo porque "son cosas que realmente pienso y siento". "Yo he intentado tomar acciones legales con ciertas circunstancias del pasado, pero me han dicho que no puedo porque están prescritas. Tengo miedo de esas cosas que pasaron en el pasado y a veces dejo caer lo que he vivido, pero no soy concisa porque tengo ese temor" ha añadido sin desvelar qué vivió con su hermano y que ahora se estaría planteando hacer público. "Yo siempre he estado en medio del todo y parece que voy a estar en medio hasta que muera de cosas que no debería, pero lo haré por defender a mi madre. Realmente es muy duro porque quiero seguir con mi vida y no me merezco estar en el medio de ciertas situaciones, al igual que mi madre no se merece todo el daño que le llevan haciendo toda la vida" ha concluido.

