'Motomami', 'Renaissance' o 'Brat', entre los mejores discos de la década, según Pitchfork

Londres, 1 oct (EFE).- 'Motomami', de Rosalía; 'Renaissance', de Beyoncé, o 'Brat', de Charli XCX, están entre los 10 mejores discos de esta década, según la revista británica Pitchfork, una publicación de referencia que sitúa en lo más alto a 'Fetch the Bolt Cutters', de Fiona Apple.

Con su primer álbum en ocho años, Apple creó parábolas sobre mujeres agredidas, silenciadas y difamadas" que "son tan atemporales como oportundas", destaca la revista, que sitúa en el número 2 'Whole Lotta Red' de Playboi Carti, y en el 3, 'Diamond Jubilee', de Cindy Lee.

Un listado de cien títulos que la revista considera que son los mejores de lo que va de década y en cuya octava posición está el último trabajo de Rosalía, 'Motomami', que "impactó como un camión de 18 ruedas, un deslumbrante cambio de rumbo impulsado por sonidos e ideas contradictorias que la caracterizaron como una maestra técnica que está más que un poco loca".

La mezcla de estilos, sonidos y texturas de la catalana hacen que al escuchar el álbum se sienta "la maravilla de un pintor que acaba de encontrar un octavo color en el arco iris", afirma Pitchfork, que compara la voz de Rosalía con la de Edith Piaf.

Antes de Rosalía y tras el trío de cabeza, se sitúan SZA con 'SOS', Beyoncé con 'Renaissance', Veeze con 'Ganger' y Charlie XCX con 'Brat', disco que ha inspirado este verano la tendencia 'brat summer', que, según la cantante británica, es una mezcla de lujo y vulgaridad a partes iguales.

Chuquimamani.Condori con su 'DJ E' y Waxahatchee con 'Saint Cloud' completan el Top Ten de un listado que también incluye a Lana del Rey con 'Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd' en el 16; Kendrik Lamar, con 'Mr. Morale & the Big Steppers', en el 28; The Weeknd en el 51 con 'Dawn FM', o Dua Lipa con 'Future Nostalgia', en el 53.

De música latina, además de 'Motomami', está 'Un verano sin ti', de Bad Bunny, en el puesto 52, mientras que la superventas de los últimos años, Taylor Swift, aparece solo en el 67 con 'folklore'. EFE