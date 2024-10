Los Samsung Galaxy Chromebook Plus y Lenovo Chromebook Duet llegan con nuevas funciones de IA para la productividad

Google ha anunciado dos nuevos ordenadores que se unen al catálogo de Chromebook, incluyendo el modelo con el diseño más ligero y fino de la familia, Samsung Galaxy Chromebook Plus, y la actualización de uno de los Chromebooks más compactos, Lenovo Chromebook Duet, que están equipados con nuevas funciones de 'software' impulsadas por la Inteligencia Artificial (IA) de Gemini para fomentar la productividad. La tecnológica ha dado a conocer las características de sus nuevos modelos Chromebooks que, junto con la IA de Gemini, ponen el foco en mejorar la experiencia del usuario a la hora de llevar a cabo tareas, tanto en entornos laborales como de creatividad, con herramientas como Ayúdame a leer o Traducción instantánea, entre otras novedades. En este sentido, uno de los nuevos modelos presentados ha sido el Samsung Galaxy Chromebook Plus que, con un peso de 1,17 kg y un grosor de 11,8 milímetros, se ha convertido en el ordenador Chromebook más delgado y de menor peso presentado hasta la fecha. Continuando con su diseño, está equipado con una pantalla OLED de 15,6 pulgadas, y ha sido presentado en un color azul metalizado. Además, incluye una batería capaz de ofrecer una autonomía de hasta 13 horas. En cuanto a su rendimiento, este nuevo Chromebook dispone de la potencia del procesador Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R), y se combina con una configuración de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Google también ha subrayado que este modelo agrega por primera vez la tecla Insertar Rápido en su teclado, una opción de acceso rápido que proporciona ayuda al usuario en cualquier momento y tarea, ya que abre un menú con acceso a las distintas opciones disponibles, dependiendo de la aplicación o herramienta que se esté utilizando en el momento. Tal y como ha ejemplificado Google, al pulsar este botón, el Chromebook ofrecerá distintas opciones que facilitarán las tareas, ya sea mostrando una lista con los sitios web que se han abierto recientemente para añadir un enlace, ayudando a encontrar un 'emoji' o 'Gift' para añadirlo a un campo de texto o adjuntando archivos, fotos y vídeos o cualquier material que el usuario haya guardado en Google Drive, entre otras cuestiones. Incluso, mediante el botón de Insertar Rápido, Google facilitará a los usuarios herramientas prácticas para realizar cálculos sencillos, añadir una fecha concreta o convertir unidades sobre la marcha. Igualmente, permitirá crear directamente imágenes mediante IA generativa. Los usuarios actuales de Chromebook podrán utilizar esta nueva función de productividad mediante un atajo de teclado. Igualmente, durante el próximo año, Google irá implementando el botón de Insertar Rápido en los teclados de otros modelos Chromebook Plus. LENOVO CHROMEBOOK DUET Por otra parte, Google ha presentado el nuevo Lenovo Chromebook Duet de 11ª generación, la última actualización del modelo "compacto y resistente" de Chromebook, que ofrece un tamaño y peso ligeros tanto para transportarlo de forma sencilla en un una mochila, como para trabajar con él en cualquier espacio. Google ha puesto en valor la versatilidad de este dispositivo, ya que permite su uso en formato portátil o tableta, gracias a su soporte plegable integrado. Además, se acompaña del lápiz óptico Lenovo USI Pen 2, que permite tanto escritura como dibujo de precisión con la tecnología de "rechazo de la palma". Siguiendo esta línea, integra un procesador MediaTek Kompanio 838, con hasta 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, lo que aporta la velocidad y potencia necesarias para impulsar cualquier tarea en el día a día. En cuanto a su pantalla, cuenta con 10,95 pulgadas y un marco fino con relación 16:10, además de ofrecer una resolución 2K para visualizar imágenes nítidas y brillantes. Asimismo, la tecnológica ha detallado que a la hora de hacer videollamadas y vídeos de alta resolución, dispone de una cámara trasera de 8 MP y una cámara frontal de 5 MP. Respecto a su 'software', Google ha señalado que el nuevo Lenovo Chromebook Duet ha actualizado la aplicación Goodnotes para añadir optimización para Chromebooks compatibles con un lápiz óptico. Con todo ello, Google ha señalado que los nuevos Samsung Galaxy Chromebook Plus y Lenovo Chromebook Duet se pondrán a disposición de los usuarios en España desde 449 euros. NUEVAS FUNCIONES DE IA EN LOS CHROMEBOOK PLUS Junto a sus nuevos dispositivos, Google ha anunciado nuevas funciones impulsadas por IA que se integrarán en los Chromebook Plus. En este marco, ha presentado la opción Ayúdame a escribir, con la que los usuarios pueden recibir asistencia de los modelos de IA de Gemini para crear un borrador de un nuevo texto, corregir el texto escrito o cambiar el tono a un texto más formal o divertido. Igualmente, la función Ayúdame a leer impulsa la comprensión de documentos, ya sea en formato PDF, artículos o sitios web. Para ello, los usuarios pueden hacer preguntas para profundizar en la información recogida en un documento u obtener resúmenes. A partir del próximo año, Google ha detallado que esta herramienta permitirá resaltar frases o párrafos concretos para los que se necesite una aclaración extra. Por su parte, la Traducción Instantánea ofrece una subtitulación traducida por IA sobre cualquier texto que aparezca en pantalla, así como para vídeos o llamadas. Por ejemplo, muestra subtítulos en reuniones o retransmisiones en directo de YouTube, y ofrece servicio para contenido en más de 100 idiomas, incluyendo el español. Además de todo ello, los Chromebook Plus también integran nuevas funciones de videollamada. Una de ellas es el nuevo micrófono estilo estudio, que contribuye a que la voz del usuario se escuche con nitidez utilizando una simulación basada en IA que reduce el ruido del entorno. También se han introducido mejoras para la apariencia visual de las personas mediante efectos, con los que la IA ajusta automáticamente la iluminación y el brillo, entre otros parámetros. Todas estas funciones irán adquiriendo compatibilidad con todas las aplicaciones de videollamada. FUNCIONES DE IA QUE LLEGAN A TODOS LOS CHROMEBOOKS Google también ha anunciado novedades para los usuarios actuales de Chromebook, con herramientas que impulsan la productividad, permitiendo que los usuarios puedan "hacer más sin bajar el ritmo". En este marco, una de las novedades es la disponibilidad de chatear con Gemini desde el escritorio. Ahora, los usuarios no tendrán que abrir el navegador para contactar con el 'chatbot' de Google, si no que podrán acceder directamente desde un acceso anclado en la estantería de todos los Chromebooks. Otra de las funciones que se extienden a todos los Chromebooks es la función 'Hola de nuevo' con la que, cada vez que los usuarios se conectan a su portátil, reciben un resumen visual de la actividad reciente, de manera que pueden estar informados de las últimas acciones en todos sus dispositivos, además de obtener sugerencias de utilidad. Con esta herramienta, el Chromebook podrá avisar a los usuarios de cuestiones como el recordatorio de una videollamada programada, facilitar el acceso a un archivo que se haya abierto recientemente o mostrar un artículo que no se había terminado de leer y que se había iniciado en desde un 'smartphone' iOS o Android. Además, Google también ha implementado el modo Concentración. Este modo permite configurar un entorno de ambiente sonoro, por ejemplo, con una lista de reproducción de YouTube Music, y activa automáticamente la etiqueta 'No molestar', para evitar notificaciones que puedan ocasionar interrupciones. Finalmente, la tecnológica también ha agregado la opción que permite anclar archivos importantes en la pantalla de inicio, de manera que los usuarios puedan encontrarlos de forma más sencilla.

