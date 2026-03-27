La tasa de paro de Brasil sube en el trimestre finalizado en febrero al 5,8%, pero sigue en mínimos de 2012

El cambio de año trajo consigo una disminución significativa de los contratos temporales en áreas como educación y sanidad dentro del sector público en Brasil, resultado de la habitual rescisión contractual derivada de la estacionalidad, de acuerdo con Adriana Beringuy, coordinadora del estudio publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Este fenómeno, sumado a una reducción notable en los empleos del sector de construcción, ha incidido en la evolución reciente del desempleo en el país, que afecta a 6,2 millones de personas. Según informó el IBGE este viernes, la tasa de desempleo subió hasta el 5,8 % en el trimestre terminado en febrero, un incremento de seis décimas respecto al periodo de septiembre a noviembre de 2025.

El informe del IBGE revela que este porcentaje equivale a un aumento de 600.000 personas sin trabajo en comparación con el trimestre inmediato anterior. No obstante, pese a este crecimiento en el desempleo, la tasa se mantiene como la más baja registrada para los trimestres cerrados en febrero desde que comenzaron los registros históricos en 2012, consignó el medio.

El IBGE detalló que la población ocupada, con 102,1 millones de personas, experimentó una reducción del 0,8 % —lo que representa 874.000 empleos menos— en los últimos tres meses evaluados. Sin embargo, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, la ocupación creció un 1,5 %, lo que equivale a 1,5 millones de nuevos puestos laborales.

Durante el trimestre observado, se identificó una disminución marcada de plazas laborales, especialmente en la administración pública, defensa, Seguridad Social, educación, salud y servicios sociales, con una pérdida de 696.000 empleos. El sector construcción también resultó impactado, con una merma de 245.000 puestos. El medio informó que esta retracción está asociada mayormente a contratos de carácter temporal en el sector público, influenciados por la dinámica estacional, en la que resulta habitual la rescisión de contratos al finalizar el año, especialmente en áreas como educación y sanidad, señaló Beringuy al IBGE.

Pese a ese panorama, el comportamiento anual muestra una recuperación y signos de avance en el empleo. Según publicó el IBGE, la población ocupada alcanzó los 103 millones de personas, logrando un máximo histórico, con un incremento del 1,1 % interanual y del 0,6 % en el trimestre más reciente. La tasa de empleo llegó al 58,9 %, el valor más alto de la serie histórica, manteniéndose estable en la comparación anual y subiendo 0,2 puntos durante el trimestre, informó también el IBGE.

En materia de informalidad, los datos oficiales reflejan una leve contracción. La tasa cayó desde el 37,7 % (que representaba a 38,8 millones de ocupados) registrada en el trimestre terminado en noviembre, hasta el 37,5 % en el periodo más reciente, equivalente a 38,3 millones de personas. Hace un año, la informalidad alcanzaba al 38,1 % de la población ocupada, es decir, a 38,4 millones de trabajadores, según consignó el medio basado en las cifras del IBGE.

El informe del IBGE subraya que la transición estacional fue determinante en sectores públicos vinculados a la educación y a los servicios de salud, que dependen mucho de contratos temporarios. A medida que finaliza el ciclo anual, la rescisión de estos contratos se traduce en una natural reducción de los puestos de trabajo en esos rubros, que se refleja en el aumento trimestral del desempleo. Aun así, el crecimiento del empleo total respecto al año pasado y la reducción de la informalidad marcan tendencias positivas en el panorama laboral brasileño, aunque la pérdida temporal ligada a la estacionalidad continúa asomando en los primeros meses del año, de acuerdo con los datos recabados por el IBGE.