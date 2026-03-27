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México envía cuarto barco con ayuda humanitaria a Cuba

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Ciudad de México, 27 mar (EFE).- El Gobierno de México anunció este viernes la llegada a Cuba de un nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba, que incluye 96 toneladas de alimentos, en medio del deterioro económico en la isla caribeña y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

"El Buque de Apoyo Logístico Huasteco, que zarpó del puerto de Veracruz, llegó a la República de Cuba la mañana de este viernes con más de 96 toneladas de ayuda humanitaria consistente en víveres varios, principalmente frijol y arroz", informó la Cancillería mexicana.

Se trata del cuarto envío de estas características de México a Cuba en lo que va de año, por lo que suman ya 3.125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil del pueblo de Cuba, precisó el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. EFE

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