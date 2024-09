Alejandra Rubio aclara el motivo de su enfado con Carlo Costanzia: "Somos antimedicamentos los dos"

Alejandra Rubio ha salido al paso de los rumores y especulaciones tras ser vista discutiendo con Carlo Costanzia en plena calle. En respuesta a las informaciones que han circulado en los últimos días sobre su relación, la hija de Terelu Campos ha querido aclarar el motivo de dicho desencuentro. "De verdad, estaba sacando a la perra. Estaba hablando con Carlo, con una conversación normal", ha afirmado ante el equipo de Europa Press visiblemente molesta por las noticias que surgieron a raíz del altercado. Cansada de las especulaciones, ha expresado su frustración por la difusión de dichas imágenes sin contexto: "Estoy hasta aquí, de verdad, hasta aquí, de las informaciones falsas y de las noticias falsas. Pero bueno, lo único que hacen es perder su credibilidad y ya está". Además, aclara que dichas imágenes la muestran bajando a la farmacia, por lo que ha explicado el motivo detrás de su salida: "Como se me ve en las imágenes, bajo a comprarle lo que le estaba diciendo que le quería comprar en la farmacia". "Somos antimedicamentos los dos, pero al final se encontraba muy mal y bajé a comprárselo", ha añadido de manera tajante. Respecto a las recientes declaraciones de su primo, José María Almoguera, Alejandra prefiere no hacer comentarios y mantenerse al margen. "Nada, solo te quería aclarar eso, que era lo que me importaba", concluye, zanjando el tema de una vez por todas.

Compartir nota: Guardar