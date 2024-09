Previa del FC Barcelona - Young Boys

El FC Barcelona recibe este martes al Young Boys suizo (21.00) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la segunda jornada de esta nueva fase liga de la Liga de Campeones con la intención y casi necesidad de ganar para olvidar la derrota inicial en Mónaco, con la más que posible vuelta tras lesión de Frenkie de Jong y con muchos jóvenes, de nuevo, que intentarán dar una primera alegría europea a la afición 'culer'. Viene el Barça de perder ante Osasuna (4-2) en Pamplona. Viene de perder por primera vez y de dejar atrás la racha de siete victorias consecutivas en LaLiga EA Sports. Y todavía está fresca la derrota en Mónaco (1-0) en un duelo marcado por la temprana expulsión de Eric Garcia, que cambió el partido por completo. Por eso es importante ganar al Young Boys, en el primer partido de esta nueva 'Champions' en casa y contra uno de los rivales más fáciles de los ocho duelos que el sorteo deparó al equipo de Hansi Flick, que con dos derrotas en lo que va de campaña está ya aprendiendo a sufrir, a superar obstáculos y a ver la otra cara del entorno y la prensa, si bien todo sigue bien encauzado. La derrota en Pamplona dolió, pero lo cierto es que las lesiones y las bajas en general afectan a un Barça al que Flick y su cuerpo técnico obligan a trabajar duro durante los 90 minutos de cada partido. De ahí que haga rotaciones y que estan sean para jóvenes jugadores sin experiencia en Primera y menos todavía en la 'Champions'. No hay fondo de armario y esos cambios múltiples, cuando metes jugadores con una media de edad inferior a los 20 años, pueden no salir del todo bien. Pero, cuando todo es alegría y goles y victorias, se elogia. Cuando toca la peor cara, no se puede criticar e intentar romper con todo. Así que la prueba del Young Boys irá bien para arrojar luz a este debate. Porque Flick sigue obligado a rotar y a poner a jugadores que, en un escenario idílico sin lesiones en el grupo, no tendrían la urgencia de jugar. Tendrían minutos de refresco, de dar aire en partidos controlados, no minutos clave con todo en juego en terrenos como Mónaco o, sobre todo, Pamplona en un Sadar que es de los estadios más complicados que se pueden visitar. POSIBLE REGRESO DE FRENKIE DE JONG La gran novedad para este partido podría ser la de la vuelta de Frenkie de Jong al equipo. El neerlandés, cinco meses después de una lesión no operada y de debate sobre su recuperación, podría recibir el alta y, según comentó Flick en la rueda de prensa previa, podría tener unos minutos de juego. Y, además, Fermín López o Gavi podrían seguirle en las próximas semanas. De momento, Eric Garcia es baja segura por sanción tras su expulsión en Mónaco, y se une a los lesionados Gavi, Ronald Araújo, Fermín López, Andreas Christensen, Marc Bernal, Dani Olmo y el portero Marc-André ter Stegen, cuyo reemplazo, el polaco Wojciech Szczesny, podría estar en la grada de Montjuïc a la espera de que el club haga oficial su fichaje. Menos problemas para hacer su once tiene Patrick Rahmen, el entrenador del Young Boys suizo, que comentó en la previa que el Barça "siempre ha tenido un equipo excelente". "Hay ajustes siempre que llega un nuevo entrenador. Flick ha empezado bien, juega de forma excelente porque tiene una plantilla de muy buena calidad. Jugaremos con mucha energía", anunció. Su Young Boys llega con las bajas de Janko, Pfeiffer y Abdu Conté, y dispuesto a hacer saltar la banca en Barcelona. No han empezado del todo bien la temporada, con una sola victoria en ocho jornadas en la liga suiza, donde son penúltimos. Y, en la 'Champions', debutaron con un 0-3 en casa contra el Aston Villa. Todo parece idóneo para que el Barça gane sus primeros puntos en Europa, pero una derrota, ante este Young Boys, daría el primer gran revés, uno de verdad, a un Barça de Flick que quiere ser positivo. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha; y Lewandowski. YOUNG BOYS: Von Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Males, Lauper, Ugrinic, Niasse, Monteiro; y Ganvoula. --ÁRBITRO: Erik Lambrechts (BEL). --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys. --HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.

