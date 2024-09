Enrique Ponce, su respuesta a la pregunta de si habrá boda con Ana Soria tras su retirada de los ruedos

Contando los días para retirarse definitivamente de los ruedos tras más de 30 años de carrera profesional, Enrique Ponce decía este sábado adiós al público madrileño toreando por última vez en la plaza de Las Ventas. Una tarde muy especial en la que el torero cuajó una gran faena ante la orgullosa mirada de Ana Soria, y en la que salió a hombros por la puerta grande muy emocionado. Y aunque ante las cámaras de Europa Press prefirió no hacer declaraciones sobre los insistentes rumores de boda con la joven almeriense con la que comparte su vida desde 2020, sí ha respondido con mucho sentido del humor a la pregunta de si tienen planes de pasar por el altar tras su retirada en el programa 'Juntos' de Telemadrid. "Lo estáis deseando ¿eh?" contestaba entre risas a una de las colaboradoras, sin confirmar ni desmentir si es cierto que Ana y él podrían casarse en la primavera de 2025 como han afirmado diferentes medios de comunicación después de trascender que la pareja se está construyendo un impresionante chalet en Almería. Aunque ha preferido no revelar si habrá boda sí ha dedicado unas bonitas palabras a su novia, evidenciando el gran momento que atraviesa su relación: "Estamos muy bien. Ella también nerviosa por mi retirada, lógicamente. Es muy importante para mí porque ella es mi inspiración y en esos momentos en los que, quieras o no, tienes tus dudas, tus momentos malos, ella me apoya mucho, me ayuda mucho. Una sonrisa de ella me levanta el ánimo. Es un apoyo fundamental para mí", ha confesado.

