El Real Madrid trabaja ya para reponer la superficie del parking en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid ya está trabajando para reponer la superficie del parking en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, tras la sentencia de la Justicia que obligaba a paralizar las obras, tal y como ha trasladado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha asegurado que el club "va a cumplir" con la sentencia. "El Real Madrid está trabajando, atendiendo el requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, para reponer la superficie, para garantizar la movilidad y para que la paralización de la obra no supongan ningún tipo de riesgo", ha trasladado el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación desde el renovado parque de Bomberos de Santa María de la Cabeza. Almeida ha trasladado que no tiene ninguna duda de que el Real Madrid "va a cumplir" con el requerimiento del Ayuntamiento y con la resolución judicial, que obliga a paralizar cautelarmente la obra, además de asegurar que el Real Madrid está "adoptando todas las medidas necesarias". "El Ayuntamiento de Madrid va a comunicar al Real Madrid la necesidad de que ejecute la paralización de obras, adopte las medidas de seguridad con carácter previo y reponga la superficie para no perjudicar la movilidad en el entorno", informaron la semana pasada desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid analizarán la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid que suspende las obras de los aparcamientos del paseo de la Castellana-Bernabéu y Padre Damián, junto al estadio del Real Madrid, y ordena adoptar medidas para hacer efectiva su paralización.

Compartir nota: Guardar