Cabello apoya la decisión de México de no invitar al Rey y asgura que él "no le invitaría ni a un café"

El ministro del Interior y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha defendido la decisión de México de no invitar al Rey Felipe a la investidura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum de este martes. "Los países invitan a quien quieren. Normalmente invitan a los amigos. Invitaron al presidente Nicolás Maduro y no invitaron al rey de España. Yo tampoco lo hubiera invitado, pero ni a un café lo invitaría", ha afirmado en rueda de prensa desde Caracas. Sobre España, ha indicado que "ellos se creen un imperio que todavía puede mandar un mensaje para que se lo cumplan". Además, se ha referido al candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, al que denominó "Inmundo", y ha afirmado está siguiendo los pasos del dirigente opositor Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos. "A ellos lo que los mueve es la plata, el robo. A 'Inmundo' hay que agregarle que es un asesino de jóvenes. Tenía escuadrones de la muerte desde la Embajada de Venezuela en El Salvador en los años 80. Él dirigía esos escuadrones de la muerte junto al embajador, Leopoldo Castillo. Está acostumbrado a matar jóvenes, curas y ahora se le ve que es ladrón", ha apuntado. El ministro se ha referido además a la reunión de González con el líder de Vox, Santiago Abascal. "Cuando la conquista, ellos nos mandaron para acá a la escoria de España, lo peor de lo peor. Hoy día, nosotros le estamos enviando para allá puras joyas", ha afirmado con ironía. "Y es lógico que una joya se reúna con Abascal, que es parte de lo peor de la política, no sólo en España, sino en el mundo", ha apuntado. Este encuentro y su reunión con la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo es "parte de esta trama del nuevo fascismo". Cabello ha añadido que González huyó "cobardemente" de Venezuela. "Él huyo cobardemente como, según dicen por allí, huirá La Sayona", ha añadio en referencia a la líder opositora María Corina Machado. El dirigente del PSUV ha subrayado además que el 10 de enero Nicolás Maduro jurará su cargo para un nuevo mandato presidencial como vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la oposición denuncia fraude. De hecho, Cabello ha advertido de que "la ultraderecha intentará autojuramentarse" ese 10 de enero, pero "la única presidencia real y válida será la de Nicolás Maduro".

