Aznar sugiere a Lula que se preocupe por democracia en Venezuela más que mediar en Ucrania

São Paulo, 30 sep (EFE).- El expresidente del Gobierno español José María Aznar sugirió este lunes en São Paulo que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, debería preocuparse por favorecer la democracia en Venezuela y no solo por formular propuestas para una mediación entre Rusia y Ucrania.

"Me llama la atención, lo digo con todo el respeto, que el actual Gobierno de Brasil, por ejemplo, haga propuestas para mediar en Ucrania y no haga propuestas por la democracia en Venezuela o no se concentre más" en el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, afirmó Aznar en una conferencia en la sede de la Asociación Comercial de São Paulo (Brasil).

En declaraciones posteriores a EFE, el exjefe del Ejecutivo español (1996-2004) defendió que lo que ha ocurrido en Venezuela, a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio, "es un golpe de Estado" y llamó a todos los países a hacer "una reflexión muy seria" al respecto.

"Maduro ha perdido las elecciones, ha hecho un fraude electoral gigantesco, pero, sobre todo, lo ha convertido en un golpe de Estado (...) Si aceptamos que un dictador pueda dar un golpe de Estado y falsear los resultados electorales, las consecuencias para nuestros países y nuestras democracias serán complicadas", explicó.

En este sentido, indicó que es "muy importante" que se reconozca al líder opositor Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, como "el legítimo presidente electo de Venezuela".

"Eso es una obligación que tienen todos los gobiernos, incluido el Gobierno de España", añadió.

Aznar también destacó que está "totalmente de acuerdo" con la posición del líder del Partido Popular de España (PP), el conservador Alberto Núñez Feijóo, quien advirtió a las "empresas que colaboran con Maduro que se equivocan".

Lula no ha reconocido ni la victoria de Maduro ni la de González Urrutia y ha insistido desde el inicio en la publicación de las actas electorales de forma desglosada, algo que las autoridades venezolanas no han hecho hasta el momento.

El líder progresista brasileño ha intentado sin éxito mediar entre las partes, junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en favor de la divulgación de esas actas, que la oposición hizo públicas en internet con un resultado ampliamente favorable a González Urrutia.

No obstante, Lula no mencionó la semana pasada, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la crisis en Venezuela, pero sí comentó la guerra en Ucrania y además defiende una iniciativa de paz que ha impulsado junto con China para detener ese conflicto.

En este contexto, Aznar se preguntó por qué Brasil y China han propuesto un plan de paz para la invasión militar rusa en Ucrania, que se extiende ya desde febrero de 2022, lo que, a su juicio, favorece los intereses del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Al final, uno analiza el plan de paz y resulta que es darle la razón a Putin en todo", sostuvo. EFE

(foto)(vídeo)