Antetokounmpo: "Siempre vamos a recordar a Mutombo"

Chicago (EE.UU.), 30 sep (EFE).- El griego Giannis Antetokounmpo, líder de los Milwaukee Bucks en la NBA, manifestó este lunes su pésame por la muerte del legendario exjugador congoleño Dikembe Mutombo a los 58 años por un cáncer cerebral y aseguró que va a ser recordado para siempre.

"Envío mi apoyo a su familia, no solo mío sino de los Bucks, cuando alguien muere es muy duro para todos. Cuando tuve la oportunidad de ir a NBA África siempre me hablaba, me daba consejos sobre cómo vivir la temporada, cómo cuidarme", aseguró Giannis en el día de medios de los Bucks previo al arranque de la NBA, fijado el próximo 22 de octubre.

"Él era alto, como yo, y me aconsejaba hacer estiramientos, yoga. Siempre le recordaremos. Es triste recibir esta noticia. Apoyo a su familia, a sus seres queridos y a sus amigos", añadió.

A nivel deportivo, Giannis consideró que los Bucks son un equipo "infravalorado" y destacó que no se ha fijado en los cambios realizados este verano por sus rivales en la Conferencia Este porque su prioridad es su equipo y estar sano.

También aseguró que participar en los Juegos Olímpicos de París con Grecia fue una de las mejores experiencias de su vida y que espera repetirla en un futuro.

Entre baloncesto y mitología griega

En su comparecencia en rueda de prensa, Giannis también fue protagonista de una curiosa anécdota sobre la mitología griega cuando se le preguntó si se identifica con algún dios griego.

"¿Quieres que diga Zeus, verdad? ¿Afrodita era la diosa del amor, no? Seré como Afrodita, pero en mi caso seré el dios del amor", dijo entre risas.

El griego también manifestó su confianza en el técnico Doc Rivers y consideró que poder empezar la temporada con este preparador al frente va a ser importante para su equipo.

"No he pasado mucho tiempo con Doc en el verano, pero va a ser bueno, porque el año pasado llegó en enero y fue complicado, aunque hizo muy buen trabajo. Ahora tiene su cuerpo técnico completo, está dando su identidad al equipo, estoy ilusionado por comenzar", afirmó. EFE