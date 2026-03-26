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Francia detecta aumento de osos en Pirineos y alerta de reducción de diversidad genética

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París, 26 mar (EFE).- La Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) informó este jueves de que continúa en aumento la población de osos pardos en los Pirineos, con "un mínimo de 108 individuos diferentes" en 2025, al tiempo que alertó sobre una preocupante reducción de su diversidad genética.

En un informe, publicado hoy, la OFB indicó que la población sigue creciendo progresivamente en términos demográficos, pero advirtió de un incremento de la consanguinidad en los últimos años y de una "débil diversidad genética" en la población actual.

En 2024, se estimaba la presencia de al menos 107 osos en el macizo pirenaico, que abarca territorios de Francia, España y Andorra, según recuentos realizados mediante métodos como análisis genéticos de pelos y excrementos.

Desde 2006, el crecimiento medio anual de la población se sitúa en un 11,53 % en el conjunto de los Pirineos. Solo en el último año se detectaron al menos seis camadas, con un total de ocho oseznos, según datos oficiales.

Este aumento se produce tras las campañas de reintroducción iniciadas en la década de 1990, cuando la especie estaba al borde de la desaparición y apenas sobrevivían unos pocos ejemplares en la región, por lo que entonces se introdujeron osos procedentes de Eslovenia para reforzar la población.

La presencia del oso sigue generando tensiones, especialmente entre ganaderos de bovinos y ovinos, que denuncian ataques al ganado durante los meses de verano en los pastos de altura. EFE

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