Lucía Hoyos confiesa que María José Suárez está "sanando"

Desde que rompiese su relación sentimental con Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez ha tenido que enfrentarse a varias polémicas, pero lo cierto es que desde hace unos meses disfruta de una tranquilidad. Este viernes pudimos hablar con una amiga suya, la modelo Lucía Hoyos, y nos desvelaba que lo ha pasado muy mal por el desamor que vivió con el jinete: "La pobre... flipando, sobrellevando, y haciéndose fuerte". Lucía solo tiene buenas palabras para la que fuese miss España: "Ella es una persona maravillosa, es una tía muy fuerte y me sorprende su capacidad de reinventarse y de coger el toro por los cuernos" porque "lo ha pasado muy mal, pero está saliendo porque es una tía muy fuerte y divina", explicaba. En cuanto a cómo está en la actualidad, la modelo nos desvelaba que María José "está sanando, muy contenta con sus nuevos proyectos, además le hacía especial ilusión ahora porque cuando una está pasando una época más regulinchi, el tener trabajo y el que confíen en ti, es importante". Además, nos aseguraba que "me da que no esté presentando un programa porque es súper válida y tiene un talentazo y que haya tenido que pasar esto para que esté en el ojo del huracán, bueno... al final no hay mal que por bien no venga".

