Carlos Herrera habla sin tapujos sobre las fotografías del emérito con Bárbara Rey

Después del escándalo que se ha formado esta semana entorno al Rey Juan Carlos I por la futura publicación de sus memorias y por esa exposición de unas fotografías íntimas con Bárbara Rey... el emérito vuelve a estar en boca de todos. No sólo se habla de la infidelidad del monarca sino de si ese material fue objeto de chantaje por parte de la vedette. Mientras que la Familia Real guarda silencio al respecto, Bárbara ha anunciado medidas legales y ha asegurado que no va a hablar sobre ese material que nunca debió de ver la luz. Carlos Herrera se dejaba ver ayer en la corrida de la Feria de San Miguel en la Real Maestranza de Sevilla y le preguntábamos por esta polémica. Restándole importancia, el periodista comentaba que "es un tema de hace 40 años" y que se han hecho públicas por "un interés económico familiar, más que de venganza interna familiar". Con total naturalidad, Herrera explicaba que "a uno con la edad que tiene las cosas le impactan poco" y entiende que "no es un plato de gusto para ninguno de los protagonistas, tanto para uno como para otro".

