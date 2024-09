Bagnaia, tercero en Mandalika, reconoce haber perdido mucho tiempo al principio

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) reconoció, después de quedar este domingo tercero en Mandalika, haber perdido mucho tiempo al principio del Gran Premio de Indonesia de MotoGP.

"He intentado hacer la misma salida de ayer, pero el embrague entró de manera distinta y se levantó la rueda delantera y me deslizó mucho la trasera ('spinning') y luego quizá pequé de cauteloso en las primeras vueltas y perdí unas posiciones que me costó mucho recuperar", afirmó el doble campeón del mundo de MotoGP.

"Iba rápido, con buen ritmo y mi vuelta rápida estuvo cerca de la mejor de Bastianini, pero me costaba adelantar a los que tenía delante", reconoció Bagnaia tras la carrera.

En 'modo campeonato' explicó que "Jorge se puede relajar un poco más porque tiene 21 puntos de ventaja, pero el Mundial será tenso hasta que deje de haber posibilidades matemáticas. Para mí era importante recortar puntos y hemos recortado tres, este es un punto de partida bueno y tenemos que continuar en este sentido". EFE