(Previa) El Athletic quiere ampliar su buena racha ante el Sevilla

El Athletic Club busca este domingo ante el Sevilla FC del renovado Xavi García Pimienta (16.15 horas) una cuarta victoria consecutiva que le permita mantenerse en posiciones europeas en LaLiga EA Sports, en una octava jornada en la que RC Celta y Girona FC enfrentan sus malas rachas en Abanca Balaídos (14.00 horas) y Real Betis y RCD Espanyol hacen lo propio en el Benito Villamarín (18.30 horas). Los bilbaínos, que comenzaron la jornada quintos con 13 puntos, a solo uno de los puestos 'Champions' y con dos de renta sobre el primero de los aspirantes a entrar en la zona noble, atesoran una gran racha en la competición doméstica gracias a sus triunfos seguidos frente a la UD Las Palmas (2-3), el Leganés (0-2) y el Celta (3-1), que les han permitido olvidar el tropiezo ante el Atlético de Madrid (0-1). Además, en su estreno el la Liga Europa, el conjunto de Ernesto Valverde salvó un empate ante la AS Roma en el Olímpico con un tanto de Aitor Paredes en el minuto 85. Ahora, con Nico Williams recuperado, lamentará las bajas de Unai Simón, Yeray Álvarez, Oihan Sancet, Ander Herrera y Beñat Prados. Enfrente, el Sevilla parece haber reaccionado a su mal inicio de curso con dos victorias en los últimos tres encuentros ante Getafe (1-0) y Real Valladolid (2-1), con la derrota frente al Deportivo Alavés (2-1) intercalada. Estos resultados le han permitido distanciarse tres puntos del descenso, y ahora es decimotercero con ocho unidades. El triunfo ante los pucelanos vino acompañado la última fecha de la renovación de Xavi García Pimienta hasta 2027. El técnico catalán, centrado en tratar de reconducir la situación, ha unido a las ausencias de Isaac Romero y Djibril Sow la de Saúl Ñíguez, lesionado en el último partido y que no regresará hasta diciembre. Además, en San Mamés no estará Marcao, que deberá cumplir sanción tras ser expulsado ante el conjunto blanquivioleta, y son duda Lokonga y Jesús Navas. Por su parte, Celta y Girona necesitan dejar atrás sus últimos tropiezos para tratar de escalar posiciones en la tabla. Los gallegos, décimos con nueve unidades -a dos de los puestos continentales-, solo han ganado uno de sus últimos cinco enfrentamientos y han perdido los otros cuatro. El Athletic (3-1) y el Atlético (0-1), este último con un gol de Julián Álvarez en el minuto 90, golpearon la moral de los de Claudio Giráldez, que aun así manejan cuatro puntos de renta sobre la zona de peligro. Ni Luca de la Torre ni Jonathan Bamba estarán este domingo a disposición del preparador gallego, pendiente del estado de Mihailo Ristic y que podrá volver a disponer de Óscar Mingueza. Los de Míchel, duodécimos con ocho unidades, acumulan ya tres fechas seguidas sin ganar -derrotas ante el Barça (1-4) y el Valencia (2-0) y empate frente al Rayo Vallecano (0-0)-, lo que, unidas al tropiezo en Liga de Campeones ante el PSG les mantienen cuatro encuentros sin vencer, los tres últimos, además, sin ver puerta. El cuadro catalán volverá a contar con las bajas de Ricard Artero y de Jastin en un choque en el que previsiblemente realizarán rotaciones, lo que podría dejar hueco a hombres como el delantero neerlandés Arnaut Danjuma o el defensa checo Ladislav Krejci. En el Benito Villamarín, Real Betis y Espanyol, undécimo (9 puntos) y decimocuarto (7) de la clasificación, respectivamente, también ansían una victoria con la que espantar todos los fantasmas, sobre todo en el caso del equipo catalán, solo dos unidades por encima de la zona de quema. Tras superar al Leganés y al Getafe, ambos al calor de su público, los verdiblancos no pudieron prolongar la racha ni ante el RCD Mallorca (1-2), también en Sevilla, ni ante Las Palmas en Gran Canaria (1-1). La gran incógnita será saber si Vitor Roque, con un esguince de tobillo, estará a disposición de Manuel Pellegrini, que deberá lidiar con las ausencias de Isco, Youssouf Sabaly y William Carvalho y que también tiene la duda de Marc Bartra. Mientras, el Espanyol se despidió de su serie de dos triunfos seguidos con dos derrotas ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (4-1) y ante el Villarreal en casa (1-2), y este domingo deberá reaccionar sin los lesionados Edu Expósito y Leandro Cabrera. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Celta - Girona. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 14.00. Athletic Club - Sevilla. Soto Grado (C.Riojano) 16.15. Betis - Espanyol. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18.30. Atlético de Madrid - Real Madrid. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00.

