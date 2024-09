El Mallorca duerme en Champions con un zarpazo de Larin y otro de Valery al Valladolid

El Mallorca venció (1-2) al Real Valladolid este viernes en el inicio de la octava jornada de LaLiga EA Sports, con un golazo de Cyle Larin, cumpliendo la ley del ex, y la sentencia de Valery, para dormir en puestos de Liga de Campeones. Jagoba Arrasate se acercó otro poco a lo que quiere de su nuevo, un Mallorca que sabe sufrir, trata de ser siempre intenso y no perdonar. Así fue el encuentro visitante en el José Zorrilla, donde el Valladolid tuvo opciones de ponerse por delante y terminó alargando su mala racha a seis jornadas sin ganar. Larin, quien cayó de pie y muchos goles en Pucela hasta que la pasada campaña se mudó a la isla, marcó a su exequipo un auténtico golazo: desmarque y control y disparo con la derecha sin que botara el balón, en el minuto 59. El canadiense hizo gran parte del trabajo para la cuarta victoria balear esta campaña y los 14 puntos con los que se ponen cuartos. El Mallorca buscó a su delantero, en ausencia del lesionado Vedat Muriqi, pero fue Dani Rodríguez quien le encontró sobre la hora de encuentro. Aunque los de Arrasate pusieron esa intensidad, con un gran regreso de lesión de Pablo Maffeo, en ataque se refugiaron en el balón parado al final del primer tiempo, y el Pucela fue quien tuvo las ocasiones con un balón al palo de Latasa a los 20 minutos. En la última antes del descanso, una falta de Darder que se envenenó, el meta local Karl Hein se llevó un fuerte golpe pero pudo seguir. Los de Paulo Pezzolano empezaron a encontrar más fácil el camino en la reanudación, con Kike Pérez, pero fue Larin quien puso la calidad para dejar helado el Zorrilla (0-1). También el equipo, que apenas reaccionó hasta el gol de la honra. El Valladolid, tirando de debutantes en Primera, se vio superado y en el minuto 83, Valery hizo el 0-2 tras un robo a Lucas Rosa. En el descuento, Iván Sánchez se apuntó a los golazos de la noche, pero el 1-2 no cambió el descontento de la grada y el puesto de colista para unos blanquivioletas que están sufriendo como inicio liguero y perdieron encima su talismán en casa.

