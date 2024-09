Malí, Burkina Faso y Níger abren una investigación contra un periodista de France24 por vínculos terroristas

Las juntas militares de Malí, Burkina Faso y Níger han abierto una investigación contra el periodista Wassim Nasr del canal de televisión France 24 por sus supuestos vínculos con grupos yihadistas, unas acusaciones que llegan unos días después de que la rama de la organización terrorista Al Qaeda en el Sahel matasen a unas 70 personas durante un ataque en Bamako, la capital maliense. "Las autoridades judiciales de Burkina Faso, Malí y Níger anunciaron ayer la apertura de investigaciones contra Wassim Nasr, criticándolo por sus fuentes en círculos yihadistas y acusándolo de complicidad y apología del terrorismo", ha informado France 24. En ese sentido, la cadena de televisión ha considerado estas acusaciones como "graves" e "infundadas", mostrando su pleno apoyo a Nasr, quien "trabaja de manera metódica y ética contrastando sus fuentes con todos los protagonistas, incluso dentro de los regímenes involucrados". France 24 también cree que estos procesos suponen un paso más en las "restricciones a la libertad de prensa" impuestas por las tres juntas militares contra periodistas locales e internacionales en una zona considerada como un "agujero informativo" por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF). "A pesar de estos procedimientos y de la censura, con falsos pretextos y fuera de todo marco legal, de sus antenas en Mali, Burkina Faso y Níger, France 24 seguirá adelante con su misión con profesionalidad e independencia. El canal seguirá ofreciendo información gratuita y verificada todos los días a la audiencia de estos tres países que todavía lo sigue en gran número en formato digital", reza el comunicado. El miércoles, Malí anunció la apertura de esta investigación al considera que Nasr "hace de forma regular declaraciones tendenciosas durante los atentados terroristas" y asegura que el reportero "habría afirmado estar en contacto directo" con los responsables del ataque en Bamako. "Habría recibido de ellos información, en tiempo real, sobre sus objetivos, sus posiciones y los objetivos atacados. El análisis de las intervenciones del periodista en varios medios de comunicación revela posiciones que abogan por el terrorismo y las acciones de los grupos terroristas armados activos en la región del Sahel", reza un comunicado compartido por el portal de noticias maliense Malijet. De forma paralela, las juntas militares ha acusado al periodista nigerino de origen marfileño Serge Mathurin de presuntamente participar en un complot para desestabilizar a Burkina Faso, Malí y Níger. Es por ello por lo que el Marco de Acciones de los Profesionales de los Medios de Comunicación de Níger (CAP-Media-Niger) se ha desmarcado del reportero y ha rechazado ofrecerle apoyo al creer que no hay pruebas que "demuestren su inocencia", según recoge el portal ActuNíger. "Serge Mathurin, desaparecido desde hace varias semanas, no dejó rastro hasta el 23 de septiembre de 2024, cuando el ministro de Seguridad de Burkina Faso, Mahamadou Sana, reveló que el periodista estaba implicado en un plan 'macabro' que, según las autoridades, podría haber hundido la región del Sahel en un caos indescriptible si se hubiera llevado a cabo. CAP Médias Niger aclara que las acusaciones formuladas contra Serge Mathurin no están en modo alguno vinculadas al ejercicio de la profesión de periodista y llama a sus miembros a demostrar lealtad, discernimiento y prudencia en el tratamiento de este asunto tan delicado", continúa la misiva.

