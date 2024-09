Isabel Preysler se pronuncia sobre las fotografías del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey

Muy cercana a la familia de Ramón Hermosilla, Isabel Preysler no ha querido faltar a la misa funeral que se ha celebrado este jueves en memoria del recordado abogado -fallecido el pasado 31 de julio a los 90 años- en la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid. Junto a otros rostros conocidos como Nuria González, Cari Lapique, Terelu Campos o la exnuera del homenajeado, Silvia Gómez-Cuétara, la 'reina de corazones' -que llegó con algunos minutos de retraso a la ceremonia- quiso mostrar su apoyo a los familiares del letrado de casos tan importantes como Rumasa o Banesto en estos duros momentos. Siempre impecable, Isabel destacó por su elegancia con un sobrio traje de pantalón gris con estampado de cuadros príncipe de Gales, abrigo azul marino sobre los hombros, altísimos stilettos de tacón con la punta en color burdeos, y bolso de mano metalizado en morado. Muy discreta, la socialité respondió a las preguntas sobre las controvertidas imágenes que han salido publicadas en una revista holandesa del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey en actitud cariñosa en la terraza de la casa de la vedette, tomadas en 1994: "No las he visto" confesaba extrañada, manteniéndose al margen de la polémica que se ha desatado al haber sido el hijo de la artista, Ángel Cristo Jr., el que ha vendido las instantáneas, declarando la guerra como nunca a su madre. Acompañada por Tomás Terry, la expareja de Mario Vargas Llosa también se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de su hija Tamara Falcó sincerándose sobre el tratamiento de fertilidad natural que está siguiendo para convertirse en madre junto a Íñigo Onieva un año después de su boda. Y como ha reconocido con un expresivo "sí, sí, por supuesto", está deseando que la marquesa de Griñón la haga abuela de nuevo.

