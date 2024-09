EEUU asegura que Israel no avisó de su ataque sobre Beirut pero reconoce conversaciones durante bombardeo

El Pentágono ha confirmado este viernes que Israel no avisó con antelación a Washington sobre el bombardeo en el sur de Beirut, si bien el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha hablado con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, "mientras la operación ya estaba en marcha". "No voy a entrar en más detalles sobre la llamada, pero puedo decir que, además de no tener conocimiento o no estar involucrados en este ataque, Estados Unidos (...) va a seguir pidiendo una solución diplomática", ha señalado la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh. La portavoz no ha aclarado si la operación israelí tenía como objetivo al líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá. "Ha sucedido en las últimas horas, por lo que estamos tratando de obtener más detalles", ha sentenciado. Asimismo, sobre una posible evacuación de sus nacionales en Líbano, Singh ha explicado que Estados Unidos "planifica todo tipo de contingencias". Tenemos activos en la región para respaldar cualquier tipo de evento", ha agregado, sin dar más detalles al respecto. Preguntada por una eventual ofensiva terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel a la luz de este nuevo ataque, la portavoz del Pentágono ha reiterado que este tipo de incursiones no son "el camino correcto a seguir". "Lo que no queremos ver es un conflicto regional más amplio", ha zanjado. Singh ya indicó el miércoles que una ofensiva terrestre israelí en Líbano no parecía ser "inminente" pese a las palabras del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, que confirmó que el Ejército se prepara para una posible incursión. Las FDI han llevado a cabo este viernes un nuevo "bombardeo selectivo" contra una zona residencial de Beirut en la que aseguran que se ubican los "cuarteles centrales" del partido-milicia chií libanés Hezbolá. Por el momento se desconocen más detalles del ataque, si bien fuentes israelíes apuntan a que el objetivo podría ser el líder de la milicia, Nasralá.

