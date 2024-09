Arabia Saudí descarta normalizar relaciones con Israel tras las palabras de Netanyahu en la ONU

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha descartado normalizar relaciones diplomáticas con Israel después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya emplazado a Riad ante la Asamblea General de Naciones Unidas a avanzar en la integración regional en virtud de los Acuerdos de Abraham. "El primer ministro Netanyahu, en una declaración bastante larga, no ha mencionado ni una sola vez a Palestina. Ni una sola vez ha mencionado a los palestinos y ese es exactamente el problema", ha subrayado en declaraciones a la prensa desde Nueva York. El titular de Exteriores saudí ha resaltado que "sin abordar" la cuestión del establecimiento del Estado palestino no será posible alcanzar la "paz y estabilidad regionales". "Y eso ciertamente abrirá el horizonte, no sólo para la normalización, sino también para la integración", ha agregado. Esto se produce después de que Netanyahu haya asegurado ante la Asamblea que para alcanzar la paz en Oriente Próximo es necesario continuar por el camino marcado por los Acuerdos de Abraham, que pretenden normalizar las relaciones de Israel con los Estados árabes, entre ellos Arabia Saudí, a quien ha apelado el primer ministro ante su ausencia en la sala. El acuerdo con Riad, ha destacado, no solo "impulsará la seguridad y la economía de ambos países" sino también la de toda la región. "Convertirá Oriente Próximo en una potencia mundial (...) Estoy seguro de que esa paz será un verdadero hito en la historia, será presagio de una reconciliación histórica", ha dicho. "Hemos decidido impulsar la bendición. Estamos creando alianzas con nuestros vecinos árabes al tiempo que luchamos contra las fuerzas del terror que amenazan esa paz", ha dicho en otro momento de su intervención, en el que ha tendido la mano a los gobiernos de la región para trabajar en pos de una Franja de Gaza sin la existencia de Hamás y con un gobierno partidario de la coexistencia pacífica.

