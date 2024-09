Venezuela acusa EEUU de "mentir y amenazar" a los venezolanos e "intentar poner una falsa narrativa"

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha acusado este miércoles a Estados Unidos de "mentir, atacar y amenazar" al pueblo venezolano e "intentar poner una falsa narrativa" sobre la situación en el país latinoamericano, especialmente desde las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor "con un apoyo claro y contundente". "Luego de esta gran victoria popular, la oligarquía de mi país apeló, una vez más, al desconocimiento de las leyes y de las instituciones, generando una violencia criminal que dejó como consecuencia 27 muertos, cientos de heridos, y la destrucción de propiedades públicas y privadas. Con el uso de bandas criminales instalaron barricadas, quemaron escuelas, hospitales y sedes de instituciones públicas, y asesinaron a ciudadanos comunes por sus afiliaciones políticas", ha declarado ante la Asamblea General de la ONU. Gil ha criticado que esta situación no aparece "en los grandes medios" ni que se pronuncia sobre ello el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, "quien, a pesar de haber recibido toda la información sobre estos hechos criminales y sobre la responsable actuación del Estado venezolano, ha preferido convertir a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas". "A lo largo de estos dos últimos días, se ha alimentado desde esta tribuna esa campaña fascista y de desinformación contra nuestro país. El Gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites y serviles, se han dedicado a mentir, a atacar y a amenazar a nuestro pueblo, desde este recinto que es símbolo de paz y entendimiento, intentando imponer una falsa narrativa. Pero aquí venimos, una vez más, a presentar la verdad de Venezuela y de nuestro pueblo; hoy venimos a desenmascarar a todos estos farsantes", ha manifestado. El jefe de la diplomacia venezolana ha indicado que "al frente de esta gigantesca operación se encuentra, como ya es costumbre", Washington y "sus agencias". "Desde su territorio, específicamente el estado de Florida, se planifican ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas. También utilizan las redes sociales con impunidad y pleno apoyo de la Casa Blanca, para promover incursiones mercenarias", ha agregado. Asimismo, ha señalado que aunque "niegan estar involucrados" han "capturado 'in fraganti'" a varias personas desde las elecciones, en particular "mercenarios estadounidenses y europeos, incluyendo un militar activo estadounidense especializado en operaciones terroristas y de desestabilización": "Estos criminales han confesado que pretendían asesinar al presidente, Nicolás Maduro, a la vicepresidenta ejecutiva y a varios altos funcionarios", ha aseverado. También habrían confesado "atentar contra infraestructura fundamental de servicios como el agua y la electricidad". Entre los capturados hay "dos personas vinculadas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España" y han incautado "más de 400 fusiles de distinto tipo", siendo "algunos de ellos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de EEUU". El ministro venezolano ha denunciado que "los discursos de odio estimulan y promueven el terrorismo en sus distintas manifestaciones" en un momento en el que desde EEUU "se planifican atentados, intentos de magnicidio, desestabilizaciones y agresiones contra los pueblos soberanos como el de Venezuela", recurriendo al uso de redes sociales "controladas por testaferros del imperio". CONSEJO DE SEGURIDAD "SECUESTRADO" Gil ha cuestionado el papel del Consejo de Seguridad de la ONU, haciendo una referencia velada al poder de veto utilizado en numerosas ocasiones por Washington en votaciones relacionadas con Israel: "¿Cómo avanzar en temas de paz y seguridad mientras el órgano encargado de velar por su mantenimiento se encuentra secuestrado por Estados Unidos, cuyo gobierno insiste en brindar un marco de impunidad a los violadores del Derecho Internacional?". "Los oligarcas, dirigidos por el Gobierno de EEUU, arremeten contra la Carta de Naciones Unidas, con el objeto de destruir esta Organización, desde afuera y desde adentro, lo cual casi han logrado", ha dicho al destacar su "profunda vocación anticolonial" por la que ha mostrado su apoyo a territorios como las Islas Malvinas "a pesar de la traición" del "inefable" presidente de argentina, Javier Milei. En cuanto a la situación en Oriente Próximo, ha reiterado su "inquebrantable solidaridad al hermano pueblo palestino" y ha celebrado que "por primera vez en la historia de esta Asamblea, la delegación de Palestina se sienta" como "un Estado más". "Hoy, más que nunca, es urgente que garanticemos su inmediata incorporación como miembro de pleno derecho de esta organización", ha agregado. También ha criticado que Israel ha matado a decenas de miles de palestinos inocentes "con la complicidad de los Gobiernos de EEUU y la UE" en lo que es "el mayor crimen de exterminio y genocidio desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial". "Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre Líbano, con la complicidad de empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las tecnologías de consumo masivo", ha indicado a referencia a la detonación de 'buscas' y dispositivos de comunicación. Asimismo, se ha pronunciado sobre "las desgracias del colonialismo de imperios como el de Reino Unido" al abordar la disputa por el Esequibo con Guyana: "Este robo tuvo su origen en la política expansionista y violenta ejercida por el imperio británico". No obstante, ha indicado que "en la actualidad" EEUU y Guyana ponen "en peligro la paz, la seguridad y al estabilidad regional" con "la presencia militar de actores extra-regionales y el ilegítimo a de concesiones petroleras".

