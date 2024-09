Monica Bellucci y Tim Burton, Pamela Anderson, o Pedro Almodóvar, continúa la lluvia de celebrities en San Sebastián

En una de las semanas más importantes para el cine de nuestro país, la 72º edición del Festival de Cine de San Sebastián afronta sus últimas jornadas antes de la gran gala de clausura que tendrá lugar el próximo sábado 28 de septiembre. En esta ocasión fueron muchas las estrellas internacionales que llegaban a la ciudad vasca para presentar sus últimos proyectos profesionales convirtiendo las inmediaciones del conocido hotel María Cristina en una verdadera alfombra roja. Con algunas horas de antelación, Pamela Anderson llegaba al hotel causando verdadero furor con un estilismo de lo más cómodo en color negro con el apostaba una vez más por la ausencia de maquillaje y la belleza natural. Con gafas de sol en el mismo color, la recordada 'vigilante de la playa' llegaba a la ciudad para presentar su última película, 'The Last Showgirl'. Con pocos minutos de diferencia, el director Pedro Almodóvar hacía su aparición en el Festival coincidiendo con su 75 cumpleaños. Recibió por los allí presentes con el 'zorionak zuri' -cumpleaños feliz en euskera- el manchego llegaba a la cita con muchas ganas de estrenar la serie 'Yo, Adicto'. En medio de una gran expectación y desatando los aplausos y los vítores de los curiosos, una de las parejas más enamoradas del momento, la actriz Monica Belluci y el director estadounidense Tim Burton. Presumiendo de complicidad con su novio tras dos años de sólida relación, la italiana elegía para la ocasión look 'total black' con un corpiño lencero de lo más favorecedor. Hay que recordar que la actriz presenta fuera de concurso una película sobre María Callas. Otros actores como Raúl Arévalo, Melina Matthews, Vicky Luengo y Omar Ayuso, o Juan Diego Botto fueron algunos de las muchas estrellas que se dejaron ver en San Sebastián este miércoles. Pero si alguien ha acaparado todos los flashes esa ha sido sin duda Ester Expósito, que ha presentado en el festival su último proyecto, la película 'El llanto' junto a sus compañeras de profesión Mathilde Ollivier y Malena Villa frente a la plaza de La Concha, derrochando estilo con un vestido negro estilo lady.

