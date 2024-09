Martín, a vueltas con el percance de Misano, asegura quedarse "con lo positivo"

Madrid, 26 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GO24), líder del mundial de MotoGP y segundo en el Gran Premio de la Emilia Romaña ha llegado a Indonesia asegurando sobre el percance con el italiano Enea Bastianini en la última vuelta que se queda "con lo positivo".

"No tiene ningún sentido estar estresado, obviamente hay mucho en juego y quiero hacerlo bien pero de Misano 2 sigo sin estar de acuerdo, aunque no quiero seguir dándole vueltas al resultado, al final hicimos un gran fin de semana y me quedo con lo positivo", explicó Martín.

En ese sentido, reconoció: "Cada uno piensa lo que quiere, pero yo creo que lo que tiene que estar un pelín más claro es la regulación con la que nos miden, ya que al final si puedes adelantar a un piloto e irte fuera y no tiene consecuencias pues lo haremos todos".

Del Gran Premio de Indonesia destacó que va a intentar "hacerlo lo mejor posible". "Esta es una pista que me gusta y el año pasado fui competitivo, creo que lo puedo hacer bien, aunque habrá que estar muy concentrado pues creo que la pista estará seguramente sucia y ya vimos que el año pasado me caí por estar la pista así, habrá que estar atentos". EFE

JLL/og