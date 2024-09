La jueza remite testimonio de la aparición de Blasco como titular de una cuenta en Suiza que recibió 600.000 euros

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargada del caso Azud, ha remitido testimonio a los órganos competentes de la aparición del nombre del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco (PP), condenado por el conocido como caso Cooperación, como titular, junto al promotor Miguel Montoro Tarazona --quien falleció en 2016--, de una cuenta en Suiza que recibió 600.000 euros ordenados por Edinboro Investment, mercantil panameña tipo offshore vinculada con pagos de la trama al exvicealcalde de València Alfonso Grau. Así se desprende de una providencia fechada el 13 de septiembre de 2024 y que obra en las piezas sobre las que se ha levantado el secreto de sumario de Azud, en el que se investigan presuntas 'mordidas' al exvicealcalde y exconcejal en València Alfonso Grau a cambio de adjudicaciones de obra pública en la ciudad. Esta parte de la investigación recoge las comisiones rogatorias solicitadas por la instructora a EEUU, Panamá, Suiza o Mónaco para determinar titulares de cuentas de las que procedían los ingresos. En una de las piezas, obra un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se refiere a Rafael Blasco y a la mercantil Jagat Inc. Ante esta situación, la jueza, una vez levantado el secreto de las actuaciones, acuerda remitir testimonio de este informe a los órganos competentes a los efectos oportunos. En concreto, tal y como se desprende del informe de la UCO, de diciembre de 2023, consultado por Europa Press, mientras los investigadores rastrean el dinero presuntamente abonado por parte de Edinboro Investments SA --mercantil cuyo beneficiario final era Miguel Montoro-- al exvicealcalde Alfonso Grau por comisiones para operaciones urbanísticas, comprobaron que aparecía el nombre de Blasco. En 2007 Montoro constituyó en Panamá la sociedad Jagat Inc, que abrió una cuenta en Ginebra que tenía dos firmas: la del promotor y la de Rafael Blasco, entonces conseller del PP con el gobierno valenciano de Francisco Camps. Unos días después, el 25 de enero de 2008, la sociedad Edinboro ordenó una transferencia de 600.000 euros desde una cuenta radicada en Suiza a la de Jagat Inc. En el informe de apertura de la cuenta de Suiza aparecía Blasco como socio de Montoro y persona con la que mantendría negocios en común. Se le otorgaba un papel en la sociedad Jagat y, además, refería que sus fondos irían a tener como destino esa cuenta bancaria. En ese informe de apertura, así mismo, se hacía referencia a que no existían en la misma Personas Expuestas Políticamente (PEP). Sin embargo, en la fecha en la que se constituyó la sociedad Jagat Inc y cuando se ordenó la transferencia, Blasco era conseller de Solidaridad y de Ciudadanía de la Generalitat, cargo que ostentó entre junio de 2007 y junio de 2011. DEPÓSITOS Y TRASPASOS Los 600.000 euros se abonaron a la cuenta en la que figuraba Blasco el 30 de enero de 2008 y constituyó un saldo inicial que, inmediatamente después, fue destinado prácticamente en su totalidad --598.000 euros-- a un depósito. Transcurridos tres meses se transfirió el dinero, junto al rendimiento generado de 3.752,45 euros. A lo largo de los años 2008, 2009 y hasta mayo de 2010, se observaron idénticos movimientos de traspaso a depósito fiduciario con la mayor parte de saldo disponible en la cuenta. Posteriormente, el saldo fue destinado a la compra de acciones. Concretamente, entre el día 14 y 19 de mayo de 2010, se habría llevado a cabo la compra de acciones de diferentes sociedades por un montante total de 583.515,76 euros. La última valoración de la cartera de inversión se encuentra fechada el 30 de junio 2012, cuando se cifró en 635.793,38 euros. El 10 de julio de ese año se produjo una visita de Miguel Montoro en el banco para cerrar la cuenta titulada por Jagat Inc y transferir todos sus activos a otra cuenta bancaria, que en esa misma entidad titulaba la mercantil Edinboro. Además, estableció que la sociedad Jagat debía ser dada de baja con efecto inmediato. Al respecto, los investigadores ven "relevante" el hecho de que en fechas cercanas a estos hechos, trascendió que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la imputación de Blasco, en ese momento aforado, en el marco de la causa denominada Cooperación, donde el exconseller fue finalmente condenado. Tan solo unos días después de la publicación de esas noticias, fue cuando por parte de Miguel Montoro se dieron las instrucciones pertinentes para el cierre de la cuenta y la disolución de la mercantil Jagat Inc. Sobre el destino dado a los fondos titulados por Jagat, tras las instrucciones dadas por Montoro, fueron transferidos a una cuenta titulada por Edinboro que fue cerrada en 2013, coincidiendo con la apertura de otra cuenta titulada por el empresario de forma personal y a la que llegaron los activos finales.

