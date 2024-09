Bolivia muestra ante la ONU su solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua por las sanciones

La ministra de Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa Lunda, ha mostrado este miércoles ante la Asamblea General de la ONU sus solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua por la imposición de unas "sanciones unilaterales" que considera como "injustas" respecto a los principios del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas. "Rechazamos las medidas coercitivas unilaterales que violan los Derechos Humanos más elementales y retrasan el desarrollo de muchos pueblos. Expresamos nuestra solidaridad con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua y con todos los países del mundo que sufren injustamente estas sanciones unilaterales", ha enfatizado durante su intervención. Tras ello, Lunda ha resaltado su "enfático rechazo" al bloque económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra la isla caribeña, que durante "60 años de injusticia no han sido suficientes para castigar a un pueblo que con valentía ha enfrentado los intentos de sometimiento y dominación del poder imperial". La jefa de la diplomacia boliviana también ha expresado que la "injusticia se agrava aún más" por la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, pues considera que el país latinoamericano "debería encabezar la lista de los países más solidarios del mundo". De igual forma ha mostrado su apoyo a Palestina por "la ocupación, los desalojamientos forzados y el genocidio" que han llevado a su población a "la devastación y destrucción" y la creación de "una cárcel al cielo abierta para miles y miles de personas". "La paz y la seguridad en Palestina no se alcanzará sin un compromiso verdadero con el respeto a los Derechos Humanos y el fin del genocidio. Bolivia reitera su apoyo pleno al ejercicio de la autodeterminación e independencia de Palestina con las fronteras de 1967 y Jerusalén Oriental como su capital, y esperamos que a la brevedad se constituya en un Estado pleno de la Asamblea de Naciones Unidas", ha añadido. ACCESO DE BOLIVIA AL MAR Por otro lado, ha hablado sobre el proceso de negociaciones entre Chile y Bolivia para permitir a este último tener acceso al océano Pacífico de forma que ambos países mantengan un "espíritu de buena vecindad". "La Corte (Internacional de Justicia, CIJ) insta a Bolivia y a Chile a continuar el diálogo e intercambio en un espíritu de buena vecindad para abordar asuntos relacionados a la salida soberana del océano Pacífico, cuya solución ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo", ha agregado. SITUACIÓN POLÍTICA EN BOLIVIA Lunda también ha hablado sobre la actual situación política en el país, donde los seguidores del expresidente Evo Morales se encuentran protestando contra el Gobierno de Luis Arce en lo que considera un intento de "desestabilizar a un Gobierno democrático". Si bien no ha especificado si ese es el motivo de la ausencia del mandatario en la Asamblea, ha mostrado su confianza en que, con el "apoyo y acompañamiento" del resto de países, lograrán "mantener" y "fortalecer" la democracia y la institucionalidad boliviana. "Lamentamos que intereses internos y externos hoy conflictúen el país e intenten desestabilizar a un Gobierno democrático, pero que estamos seguros de que con el apoyo y el acompañamiento de todos ustedes, mantendremos y vamos a fortalecer nuestra democracia y la institucionalidad de nuestro país que ha demostrado a lo largo de su historia que su espíritu democrático es incrementable para fortalecer nuestras instituciones y garantizar un futuro de paz, estabilidad, y progreso para todas y todos", ha aseverado.

