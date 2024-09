OCDE: economía mundial comienza una fase de crecimiento estable

(Bloomberg) -- La economía mundial está entrando en una fase de estabilidad a medida que disminuye la presión inflacionaria, lo que permitirá a los bancos centrales seguir flexibilizando cautelosamente sus políticas monetarias, según la OCDE.

El crecimiento económico se ha mantenido resistente en los últimos meses, la inflación ha seguido moderándose y los indicadores sugieren un impulso continuado en los servicios, declaró el miércoles la organización con sede en París.

La OCDE solo hizo pequeños cambios en sus perspectivas respecto a mayo para la mayoría de los países, y elevó ligeramente su previsión de crecimiento mundial para 2024 en 0,1 puntos porcentuales, al 3,2%, el mismo ritmo que espera para el próximo año. Según la OCDE, el aumento de los precios alcanzará su objetivo en la mayoría de las naciones del Grupo de los 20 a finales de 2025.

“Las perspectivas previstas son comparativamente benignas, con un crecimiento estable o en mejora y una inflación moderada”, declaró la OCDE.

Es un mensaje tranquilizador de que los responsables de política monetaria han evitado los escollos de la recesión o de unos precios en constante escalada. Pero la organización advirtió que los principales bancos centrales deberían depender de los datos y adoptar un enfoque “prudente”, recortando las tasas de interés a un ritmo más lento que el que adoptaron al subirlas en 2022 y 2023.

Hasta ahora, los bancos han adoptado esa postura. La Reserva Federal de EE.UU. es la única institución del Grupo de los Siete que ha optado por una reducción de medio punto, mientras que el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá se han ceñido a movimientos más tradicionales de 25 puntos básicos. El Banco de Japón, por su parte, sigue una senda de endurecimiento.

La OCDE advirtió que siguen existiendo riesgos significativos para la economía mundial. Entre ellos se encuentran las tensiones geopolíticas y comerciales, la debilidad de los mercados laborales que socava el crecimiento económico y posibles repuntes en inflación que provocan agitación en los mercados financieros.

Para EE.UU., la previsión de crecimiento para 2024 se mantuvo en el 2,6%, mientras que bajó para 2025 al 1,6% desde el 1,8%. Para la zona euro, la OCDE realizó el mismo ajuste, situando sus previsiones en el 0,7% y el 1,3% para cada año respectivamente.

