Madrid no muestra "pesimismo" con la F1 pese a no encontrar aún socio organizador

El Ayuntamiento de Madrid no ha mostrado este miércoles "pesimismo ninguno" por no encontrar todavía un socio organizador para la Fórmula 1 en Ifema Madrid y ha destacado el trabajo interno que realiza la organización. Así lo ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los periodistas desde las Cuatro Torres de la Castellana, donde ha subrayado que "hay que explicar el proyecto y trabajar internamente" pero ha insistido en que Ifema Madrid se ha comprometido a que sea un asunto desarrollado por ellos mismos. "Pesimismo ninguno, yo creo que es una extraordinaria noticia que venga un evento tan importante como la Fórmula 1, que supone 8.500 millones de inversión, 8.500 empleos directos, 4.500 millones de inversión directa y que, por tanto, va a activar la economía, que va a activar el empleo y, sobre todo, que posiciona a Madrid como una capital que está viviendo su mejor momento", ha defendido el delegado. Para ello, ha incidido en que están trabajando tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, pero especialmente Ifema, para este circuito sea "un auténtico éxito". La titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, afirmó ayer que, tras haber sacado el contrato de gestión, "no se ha encontrado empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo". Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha reiterado este miércoles que el Gobierno de la Comunidad no pondrá fondos públicos para sacar adelante el circuito de Fórmula 1 que se celebrará en Ifema Madrid.

Compartir nota: Guardar