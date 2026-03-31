Al menos tres muertos por un nuevo ataque contra una mezquita en el noroeste de Irán

Entre los nombres de las víctimas mortales, figuran figuras de relevancia nacional, como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad, según la información difundida por medios estatales iraníes. Las autoridades han informado la cifra de más de 1.500 fallecidos a raíz de la ofensiva, lo que subraya el alcance y consecuencias de los ataques. De acuerdo con la agencia de noticias iraní ISNA, al menos tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas en el ataque perpetrado el martes contra la mezquita de Huseiniye Azam, un reconocido centro religioso ubicado en Zanyán, al noroeste de Irán.

El medio ISNA informó que la agresión, atribuida a fuerzas extranjeras y calificada como un "ataque del régimen sionista-estadounidense contra un recinto administrativo de la mezquita", desencadenó una intensa respuesta de los servicios de emergencias, quienes trasladaron a los heridos a diferentes hospitales cercanos y continúan la búsqueda entre los escombros, ante la posibilidad de hallar nuevas víctimas. Según publicó ISNA, la operación de rescate se mantiene activa debido a la incertidumbre sobre potenciales personas atrapadas o fallecidas adicionales.

Paralelamente, la agencia detalló que este mismo martes el Ejército de Israel dio a conocer la conclusión de una nueva oleada de ataques contra infraestructura vinculada al gobierno iraní en Teherán. Israel comunicó la realización de bombardeos en la capital iraní, y se reportaron apagones en varias áreas de la ciudad. Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de heridos o muertos en estos incidentes, conforme a los datos proporcionados por las autoridades.

Además, la agencia de noticias Fars recogió declaraciones de funcionarios locales que señalaron la existencia de más ataques en la provincia central de Isfahán. Las acciones se dirigieron hacia zonas militares, aunque, al igual que en Teherán, no se han especificado cifras de víctimas ni detalles sobre los daños materiales o el estado de las instalaciones afectadas.

En relación a la ofensiva mayor, fuentes oficiales iraníes confirmaron la cifra superior a los 1.500 fallecidos, entre los que destacan figuras políticas y militares de primer orden. La agencia ISNA enfatizó que estos decesos comprenden tanto responsables de alto rango del aparato estatal y de seguridad, como otras personas afectadas por la escalada de violencia.

La mezquita de Huseiniye Azam, escenario del ataque más reciente, es uno de los recintos musulmanes más conocidos en la región noroeste de Irán. Según ISNA, la tensión derivada de los últimos eventos se intensificó a raíz de estas agresiones atribuidas en medios oficiales a Estados Unidos e Israel, lo que ha impulsado una gran movilización de los recursos de emergencia y de las fuerzas de seguridad en amplias zonas del país.

Las autoridades no han ofrecido aún un balance definitivo respecto al número total de afectados ni han indicado posibles próximos pasos, a la espera de que concluyan las operaciones de socorro e investigación en las áreas atacadas. El equipo de emergencia, según ISNA, mantiene actividades enfocadas en la localización de más víctimas y en la estabilización del entorno de la mezquita, mientras la población local permanece bajo medidas de seguridad reforzadas tras los hechos.