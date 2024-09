Irán critica que la comunidad internacional "tilde" de "legítima defensa" el "genocidio" en Gaza

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha criticado este martes que la comunidad internacional "tilde" de "legítima defensa" el "genocidio" israelí en la Franja de Gaza, haciendo hincapié que en menos de un año Israel ha matado "a sangre fría" a más de 41.200 personas, la "mayoría" niños y mujeres, y haya atacado hospitales y escuelas, violando así el Derecho Internacional Humanitario. "Durante el último año, el mundo ha sido testigo de la verdadera naturaleza del régimen israelí. Ha sido testigo de cómo ha llevado a cabo atrocidades en Gaza (...). Sus líderes califican este genocidio, el asesinato de niños, los crímenes de guerra y el terrorismo de Estado como legítima defensa. Califican a los hospitales y escuelas como 'objetivos militares legítimos", ha declarado ante la en la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas. En este sentido, Pezeshkian ha denunciado que hayan "etiquetado a los oprimidos, aquellos que resisten contra siete décadas de ocupación y humillación, como 'terroristas'", mientras que "Israel ha asesinado" a "científicos, diplomáticos, e incluso invitados" en territorio iraní, en referencia al asesinato del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye. "Ha apoyado -tanto encubierta como abiertamente- a grupos terroristas como Estado Islámico", ha agregado. "Es imperativo que la comunidad internacional ponga fin de inmediato a la violencia y consiga un alto el fuego permanente en Gaza y ponga fin a la desesperada barbarie de Israel en Líbano, antes de que se extienda a la región y al mundo", ha dicho, antes de asegurar que "Israel ha sido derrotado en Gaza y ninguna violencia bárbara puede restaurar su mito de invencibilidad". Además, ha afirmado que "el ciego terrorismo del Estado israelí de los últimos días en Líbano, seguido de una agresión masiva con miles de víctimas, no puede quedar sin respuesta". Y ha considerado que "la responsabilidad de todas las consecuencias recaerá sobre quienes han frustrado todos los esfuerzos mundiales para poner fin a esta horrible catástrofe y tienen la audacia de llamarse paladines de Derechos Humanos". El presidente iraní ha mantenido que "el único camino para poner fin a esta pesadilla de 70 años" en la región y el mundo "es restablecer el derecho de todos los palestinos a la autodeterminación". Para ello, ha propuesto que los palestinos, "tanto los que viven en su patria como los que se han visto obligados a emigrar", determinen su futuro en un referéndum para "lograr una paz duradera". Por otro lado, ha defendido que por su parte Teherán ha "apoyado los movimientos de liberación popular que han sido víctimas de cuatro generaciones de crímenes y colonialismo del régimen israelí": "Nos hemos puesto del lado de los pueblos de todo el mundo que han inundado las calles indignados contra las atrocidades israelíes; condenamos los crímenes israelíes contra la humanidad", ha manifestado. En esta línea, ha aseverado que "Irán nunca ha iniciado una guerra", sino que "únicamente se ha defendido heroicamente de agresiones externas", manifestando que "nunca ha ocupado territorio de otro país" o apropiado sus recursos. Dirigiéndose al pueblo estadounidense, ha hecho hincapié en que "no es Irán el que ha establecido bases militares más allá de sus fronteras" ni ha impuesto sanciones u obstruido relaciones comerciales. "No somos nosotros los que hemos atacado a vuestros líderes militares, mientras que Estados Unidos ha asesinado al comandante militar más destacado de Irán en el aeropuerto de Bagdad", en referencia al ataque con drones ordenado por el expresidente Donald Trump contra el general Qasem Soleimani en la capital de Irak. No obstante, Pezeshkian se ha mostrado preparado a colaborar con los participantes del Plan de Acción Integral Conjunto, acuerdo nuclear de 2015, y ha señalado que, si los compromisos se implementan "plenamente y de buena fe", podrán "entablar un diálogo sobre otras cuestiones".

