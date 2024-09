Inflación en Brasil se desacelera más de lo previsto a inicio de septiembre

(Bloomberg) -- La inflación anual de Brasil se ralentizó mucho más de lo previsto a principios de septiembre a pesar de un aumento de las facturas de los servicios públicos, lo que dio un respiro al banco central mientras eleva los costos de los préstamos para controlar los precios.

Los datos oficiales publicados el miércoles mostraron que los precios subieron un 4,12% con respecto al año anterior, por debajo de todas las previsiones de una encuesta de Bloomberg entre economistas, cuya estimación mediana era del 4,29%. En término mensuales, aumentaron un 0,13%.

Las tasas swap del contrato con vencimiento en enero de 2026, un indicador de la confianza del mercado financiero hacia la política monetaria a finales del próximo año, cayeron hasta 17 puntos básicos tras la publicación del informe sobre la inflación.

Los responsables de la política monetaria empezaron a subir las tasas de interés la semana pasada para enfriar una economía caliente y bajar los niveles de inflación hasta el objetivo del 3%. Sus esfuerzos se han visto dificultados por factores como un mercado laboral fuerte, una divisa débil y la peor sequía de la que se tiene registro.

El regulador eléctrico de Brasil comenzó a aplicar cargos adicionales a las facturas de electricidad a principios de septiembre en respuesta a la caída de los niveles de los embalses de las centrales hidroeléctricas. Más de la mitad del suministro eléctrico de la nación sudamericana procede de la hidroelectricidad, y el aumento de los costos energéticos está repercutiendo en toda la economía.

El costo de vivienda subió un 0,5%, impulsado por un repunte de los precios de la energía, que representó el principal motor de la inflación en la primera quincena de septiembre. Los alimentos y las bebidas también se encarecieron, mientras que los costos del transporte cayeron un 0,08% por el abaratamiento de la gasolina, según la agencia estadística.

“Las cifras de hoy alivian la presión sobre el Copom para que siga endureciendo su política monetaria”, escribió Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, en una nota de investigación. “Pero el riesgo alcista para la inflación se mantendrá en el corto plazo”.

Credibilidad del banco central

Aunque los datos señalaron avances en la batalla del banco central contra la inflación, los observadores de Brasil advirtieron que es poco probable que los responsables de la política monetaria declaren la victoria pronto. Los inversionistas están inquietos por el cambio de liderazgo que se está produciendo en la institución, así como por el aumento del gasto público, lo que provoca oscilaciones en los activos locales.

Esas presiones fueron algunas de las razones que llevaron al consejo del banco central, conocido como Copom, a elevar la tasa de referencia un cuarto de punto la semana pasada, hasta el 10,75%. Los banqueros centrales describieron el alza como un inicio gradual del ciclo de endurecimiento, pero hasta ahora han proporcionado pocos detalles sobre su camino a seguir.

Gabriel Galipolo, director de política monetaria del banco central y aliado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sustituirá al actual gobernador Roberto Campos Neto, cuyo mandato finaliza en diciembre.

A pesar de la postura antiinflacionista de Galipolo, los inversionistas temen que ceda a las presiones políticas de Lula, que desde hace tiempo clama por menores tasas de interés para estimular el crecimiento.

Es poco probable que los datos del miércoles “alteren la tendencia del banco central, donde los miembros del Copom están claramente deseosos de apuntalar su credibilidad en medio de las preocupaciones sobre la politización de la institución”, escribió Jason Tuvey, economista jefe adjunto de mercados emergentes de Capital Economics, en una nota de investigación.

