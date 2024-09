Crónica del Real Madrid - Deportivo Alavés: 3-2

El Real Madrid venció este martes por 3-2 al Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2024-2025, gracias a los tantos de Lucas Vázquez, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes, en una goleada a base de pegada y destellos de sus figuras, con unos sobresalientes Vinícius Júnior y Jude Bellingham, aunque con susto al final por la reacción de los vascos, antes del derbi madrileño del próximo domingo. Y ya son 39 partidos consecutivos, más de una Liga, sin perder del Real Madrid, en el día en el que Carlo Ancelotti cumplió 300 partidos como entrenador madridista. Una goleada con brillos de los cracks madridistas. Lucas Vázquez abrió el marcador en el primer minuto, Mbappé demostró que conecta bien con Bellingham para hacer el 2-0 y Rodrygo se desquitó de una mala primera parte con el 3-0. Sensación agridulce del Real Madrid por un susto final que permitió a los de Luis García Plaza acercarse con un 3-2, embotellando a los blancos en su área al final, antes del derbi ante el Atlético de Madrid de este domingo (21.00). Tres puntos, con cabreo de la grada incluido contra el árbitro, que pone a los merengues a solo un punto del FC Barcelona, primero y con un partido menos. Ni un minuto había corrido el reloj del Santiago Bernabéu, cuando Fede Valverde encontró con un desplazamiento largo y milimétrico a Vinícius Júnior, que encaró a línea de fondo con una potencia muy superior a Novoa y sirvió atrás para que Lucas Vázquez, recambio del tocado Dani Carvajal, marcara a placer y encarrilara el triunfo. Sin embargo, no fue el gol que descorchó la botella en Chamartín, porque después el público vivió minutos algo más trabado, con dominio madridista, pero que no se tradujo en grandes ocasiones. De hecho, el Alavés disfrutó de su primer disparo a puerta e hizo sufrir a la defensa merengue a balón parado, con algún despiste ya típico de los primeros minutos en este inicio de curso. La ausencia de tensión se había adueñado del partido, hasta que decidió Jude Bellingham. El '5' se inventó un pase filtrado en dos toques, 'tac tac', a un 'Vini' en la posición de 'nueve' que asistió a Mbappé, que no falló desde la zona izquierda ya dentro del área, pero fue fuera de juego y no subió al marcador. Gran combinación de los atacantes con más insistencia de la primera media hora, con Rodrygo más desaparecido. Mientras, Vinícius estaba en todas, se le veía muy suelto y atreviéndose con todo, dejando detalles exquisitos y reclamando un penalti tras uno de ellos, provocando la bronca de un Bernabéu caliente contra el árbitro. Como ante el Espanyol, se saldó con amarilla para el '7' por las protestas. De nuevo, la aparente tranquilidad la rompió una buena combinación entre Mbappé y Bellingham. El francés recibió más retrasado y la dio rápido de tacón al inglés, que pensó rápido y le devolvió la pared para que el '9' no fallara ya dentro del área y pusiera el 2-0 de la seguridad justo antes del descanso. Esta conexión pudo ampliar aún más al renta, pero ya no se movió el marcador. SIGUE EL RECITAL GOLEADOR EN LA SEGUNDA PARTE Guion muy parecido para el inicio de la segunda mitad y en otra jugada eléctrica puso el 3-0 Rodrygo Goes tras una cabalgada por la derecha para batir a Sivera cruzado. Inmediatamente después, 'Vini' estuvo cerca de encontrar premio sin suerte. Arranque madridista fulgurante para noquear al Alavés. Con todo decidido y una tranquilidad evidente, Ancelotti puso a calentar al banquillo y dio entrada, primero, a Luka Modric y Endrick para comenzar con los descansos a Valverde --lo había jugado todo hasta el momento-- y Rodrygo. El italiano no quería sustos antes del derbi del domingo y movió un poco el avispero para volver a dotar de energía a un Real Madrid que vivió unos minutos más flojos pasada la hora de juego. De hecho, los vascos tuvieron en las botas de Rebbach la más clara con un disparo potente. El Bernabéu quiso un final de fiesta dedicado a Jesús Vallejo. El central, que no jugaba desde enero con el Granada --con el Real Madrid su último partido fue en abril de 2023--, saltó al campo a petición de la grada, que pidió a Ancelotti su cambio. El italiano les tomó la palabra. Pero se encontró con un final inesperado. Y es que el Alavés recortó distancias en una pájara final de los madridistas, con los goles de Benavídez y Kike García rozando el 90'. Los vascos tuvieron alguna para empatar sin fortuna y rozaron la machada ante un Bernabéu encendido contra el árbitro. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 3 - DEPORTIVO ALAVÉS, 2 (2-0, al descanso). --ALINEACIONES. REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao (Vallejo, min.80), Mendy; Valverde (Modric, min.68), Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo (Endrick, min.68), Mbappé (Güler, min.80) y Vinícius (Fran García, min.90+1). DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Mouriño, Abqar (Guridi, min.46), Diarra, Manu Sánchez (Pica, min.71); Novoa, Benavídez, Blanco (Guevara, min.60), Conechny; Romero (Rebbach, min.60) y Villalibre (Kike García, min.71). --GOLES: 1-0, min.1: Lucas Vázquez. 2-0, min.40: Kylian Mbappé. 3-0, min.48: Rodrygo Goes. 3-1, min.85: Benavídez. 3-2, min.86: Kike García. --ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego). Amonestó a Valverde (min.4), Vinícius (min.30) y a Endrick (min.83) por parte del Real Madrid. --ESTADIO: Santiago Bernabéu.

